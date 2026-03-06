Cuauhtémoc Blanco prepara "demanda del tamaño del mundo" contra MC por uso de su imagen

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco afirmó que no le molesta que le digan violentador, sin embargo, informó que prepara una denuncia contra Movimiento Ciudadano (MC) por usar su imagen sin su autorización.

Cuestionado por medios previo al “Mundialito Legislativo”, el diputado afirmó que está acostumbrado a la crítica por su etapa como futbolista, pero pidió que cuando salga la resolución sobre la investigación de presunto abuso sexual en su contra, las legisladoras le pidan una disculpa.

En 2024, el diputado Morenista recibió una denuncia por presunta tentativa de violación hacia su media hermana; incluso se le abrió un proceso de desafuero meses después, mismo que fue desechado por la mayoría oficialista.

Luego, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, exigió, por medio de sus redes sociales, que Cuauhtémoc Blanco enfrentará la justicia por la denuncia de presunto abuso sexual, pero sin fuero:

“Seguiremos exigiendo: Cuauhtémoc Blanco debe enfrentar la justicia como cualquier persona, sin fuero”, escribió en esa ocasión.

Entrevista:

-Le siguen recordando ese tema de la acusación, le siguen impugnando públicamente. ¿Qué les diría a las diputadas?

-Nada. La verdad que tienen su argumento. Ojalá cuando salga todo esto y ojalá tengan el valor, así como me han atacado, me pidan una disculpa.

-¿Le molesta que le digan ‘el violentador’?

-No. Estoy acostumbrado. En el futbol igual mucha gente me criticaba. Tengo que estar muy tranquilo. Cuando estas tranquilo y tienes paz, no importa lo que digan. Pero a Movimiento Ciudadano a ellos sí les voy a meter una demanda del tamaño del mundo porque han usado mi imagen sin autorización. Por eso estoy esperando lo que salga en la resolución para meterles una denuncia porque usaron mi imagen sin mi autorización.

-¿Por daño moral?

-Por los espectaculares en Morelos con mi imagen, entonces los voy a denunciar y ojalá me den la razón.