Gobierno federal dona a la UNAM dos perros entrenados para detección de riesgos

Binomio canino realiza recorrido de inspección en instalaciones de la UNAM. Foto: DGCS UNAM

CIUDA DE MÉXICO (apro) .- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió dos perros de raza Golden Retriever, entrenados para detección y prevención de riesgos, donados por el gobierno federal.

La donación se dio pocos meses después de que en Ciudad Universitaria y diversos campus se presentaron supuestas amenazas de bomba, mismas que han obligado el desalojo de estudiantes, profesores y administrativos de los planteles.

El jueves 5 de marzo, el rector Leonardo Lomelí Vanegas acudió a la demostración de detección y prevención de riesgos que realizaron los dos caninos en espacios abiertos y cerrados de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, Estado de México.

Ahí, aseguró que con estos binomios hombre-perro, la UNAM “avanza para garantizar” la seguridad de la comunidad.

“Tenemos que tomarnos siempre en serio cualquier amenaza y descartarla. Esto nos va a ayudar a que no se paralicen las actividades y se puedan realizar rápido las revisiones”, dijo Lomelí Vanegas.

El funcionario universitario recordó que, a partir de 1986, la Universidad tiene este modelo para el rescate, mismo con el que se ha apoyado a México y a otras naciones en situaciones de emergencia.

UNAM-K9

Los dos perros donados se integraron a la Unidad Canina de Rescate y Detección que pertenece a la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria.

Dicha unidad tiene 17 perros, 15 de ellos en la sección de Búsqueda y Rescate, y dos en la sección de Arma de fuego y explosivos.

En la demostración, el director general de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, Josué Ángel González Torres, explicó los entrenamientos que reciben los cachorros “para destacar sus aptitudes y que puedan responder a comandos y situaciones específicas, aprovechando sus habilidades olfativas y auditivas”.

Agregó que el uso de binomios hombre-perro representa un aspecto importante en las labores preventivas y de seguridad en lugares con alta afluencia, como aeropuertos y escuelas.

A la demostración acudieron el secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Manuel Palma Rangel; y la directora de la FES Iztacala, María del Coro Arizmendi Arriaga.