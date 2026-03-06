Para el martes, la terna de aspirantes a titular de la Auditoría Superior de la Federación

El diputado Javier Herrera Borunda con el actual titular de la ASF, David Colmenares. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda, afirmó que la terna final de los aspirantes para la titularidad de la Auditoría estará lista para el próximo martes.

En conferencia de prensa, el diputado del PVEM aseguró que la Comisión hizo el análisis de los más 90 entrevistados de manera técnica y dijo confiar en la mejor selección de aspirantes.

“La marca la ley son cinco días después de que acabe la ronda de entrevistas, (...) por ahí de lunes, martes, podríamos estar ya conformando la terna.”

“Esta comisión es técnica, nosotros evaluamos. Al final del día nosotros tenemos que presentar del universo de candidatos a los que consideramos los mejores perfiles. Posteriormente se tiene que votar por dos terceras partes del Pleno”, detalló.

Javier Herrera Borunda explicó que la elección de los aspirantes lo realizaron con instrumentos objetivos para evaluarlos con una matriz que se dedica la academia y la pedagogía.