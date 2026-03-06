Pensión Bienestar: así queda el calendario de pagos para el bimestre marzo-abril de 2026

Inicia el pago de la Pensión Bienestar del bimestre marzo-abril 2026. Consulta el calendario de depósitos por letra del apellido.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de México realizará durante marzo la dispersión del pago correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 para las Pensiones y Programas para el Bienestar, dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres beneficiarias y madres trabajadoras.

Los recursos se depositan de manera directa en las cuentas vinculadas a la tarjeta del Banco del Bienestar de cada derechohabiente, como parte del mecanismo de entrega que opera la Secretaría de Bienestar para los programas sociales federales.

De acuerdo con la dependencia federal, los depósitos se organizan de forma escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria. Este método busca distribuir los pagos en varios días y evitar concentraciones en sucursales bancarias.

El pago de marzo corresponde al segundo depósito del año dentro del calendario bimestral de los programas sociales.

Calendario de pagos por letra del apellido

El operativo de dispersión de recursos del bimestre marzo-abril se organiza siguiendo el orden alfabético del primer apellido de las personas registradas en los programas sociales.

El calendario de pagos se distribuye de la siguiente manera:

Lunes 2 de marzo: A

Martes 3 de marzo: B

Miércoles 4 y jueves 5 de marzo: C

Viernes 6 de marzo: D, E y F

Lunes 9 y martes 10 de marzo: G

Miércoles 11 de marzo: H, I, J y K

Jueves 12 de marzo: L

Viernes 13 y lunes 16 de marzo: M

Martes 17 de marzo: N, Ñ y O

Miércoles 18 de marzo: P y Q

Jueves 19 y viernes 20 de marzo: R

Lunes 23 de marzo: S

Martes 24 de marzo: T, U y V

Miércoles 25 de marzo: W, X, Y y Z

Los recursos permanecen disponibles en la cuenta bancaria, por lo que las autoridades federales indican que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito.

Montos que reciben los beneficiarios en 2026

Durante 2026 los apoyos económicos de los programas federales se entregan de forma bimestral con los siguientes montos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a personas de 65 años o más y forma parte de los programas sociales del Gobierno de México que entregan apoyos económicos de manera directa a los beneficiarios.

Operativo de pagos de los programas sociales del Bienestar

La Secretaría de Bienestar realiza seis operativos de pago cada año, ya que los apoyos económicos se entregan de manera bimestral.

El primer depósito de 2026 se realizó durante enero para cubrir el periodo enero-febrero, mientras que el siguiente corresponde al bimestre marzo-abril.

Los depósitos se realizan exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, institución que funciona como el canal bancario para la dispersión de los programas sociales del gobierno federal.

Las autoridades federales también indican que los beneficiarios pueden usar la tarjeta para retirar efectivo en cajeros del Banco del Bienestar o realizar pagos en establecimientos con terminal bancaria.