Pensión Hombres Bienestar 2026: quiénes pueden recibir 3,000 pesos y requisitos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El programa social Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años mantiene su operación en 2026 con un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales para beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México.

El programa está a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SEBIEN) y está dirigido a hombres que se encuentran cerca de la edad para acceder a la pensión universal para adultos mayores. Su objetivo es otorgar un ingreso temporal mientras los beneficiarios alcanzan los 65 años y pueden incorporarse al programa federal de pensión para adultos mayores.

De acuerdo con información publicada por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, el apoyo se entrega mediante una transferencia monetaria depositada de forma periódica a los beneficiarios registrados en el padrón del programa.

Pensión Hombres Bienestar 2026: quiénes pueden recibir los 3,000 pesos

El programa está dirigido a hombres que cumplen con criterios de edad y residencia en la capital del país.

Los requisitos principales establecidos por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social incluyen:

Tener 63 años cumplidos y no más de 64 años con 10 meses al momento del registro.

Residir en la Ciudad de México.

Realizar el registro directo en los módulos o procesos de incorporación establecidos por las autoridades.

El programa busca apoyar a personas que aún no pueden acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que se otorga a partir de los 65 años de edad a nivel nacional.

Las autoridades señalan que el programa forma parte de la política social local enfocada en ampliar la cobertura de apoyos económicos para personas en edades cercanas a la jubilación.

Documentos oficiales que solicitan para el registro

Para realizar el registro al programa, los solicitantes deben presentar documentos que acrediten identidad, edad y residencia.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir).

Comprobante de domicilio vigente como recibo de luz, agua, gas, teléfono o constancia expedida por la alcaldía.

CURP.

Acta de nacimiento, cuando la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial.

Solicitud de incorporación al programa, que se llena durante el trámite.

Las autoridades indican que la solicitud debe ser presentada por la persona interesada durante los periodos de incorporación establecidos.

Fechas de registro para la pensión en 2026

Las convocatorias para incorporarse al programa se realizan en etapas durante el año. En los procesos de registro, las autoridades habilitan módulos de atención donde los solicitantes entregan documentación y realizan el trámite presencial.

Los registros suelen organizarse mediante un calendario basado en la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de distribuir la atención durante los días del proceso.

Las autoridades recomiendan a los interesados consultar las fechas oficiales y la ubicación de los módulos en los portales institucionales del Gobierno de la Ciudad de México o de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

Qué ocurre cuando el beneficiario cumple 65 años

Cuando los beneficiarios alcanzan los 65 años de edad, pueden incorporarse al programa federal Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que entrega apoyos económicos bimestrales a personas de esa edad en todo el país.

Este programa forma parte de los programas sociales federales y requiere cumplir con requisitos como identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

Cobertura del programa en la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México ha señalado que el programa forma parte de la estrategia de ampliación de apoyos sociales para personas de 60 a 64 años, con el objetivo de cubrir el periodo previo al acceso a la pensión universal.

La administración capitalina informó en comunicados oficiales que este tipo de programas sociales busca beneficiar a miles de personas de este rango de edad mediante transferencias monetarias directas.