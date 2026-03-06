Presentan el Plan Kukulkán, que blindará las sedes del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum en la presentación del Plan Kukulkán. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobierno federal anunció el Plan Kukulkán, un dispositivo de seguridad que movilizará miles de elementos federales para blindar las tres sedes mexicanas del Mundial de Futbol 2026: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

“Actualmente, para proteger la operación de puertos y aeropuertos y coadyuvar de manera transversal en la seguridad de las instalaciones donde se desarrollarán estos eventos deportivos, tendremos que prevenir, identificar y mitigar cualquier riesgo o amenaza contra las personas en el espacio aéreo y en las aguas territoriales del mar mexicano”, manifestó el almirante Ramón Lara, comandante de la Fuerza de Tarea para la Copa Mundial de Futbol 2026.

La estrategia involucra a más de 20 dependencias federales, además de autoridades estatales y municipales, y contempla coordinación con Estados Unidos, Canadá y la FIFA, en un torneo que prevé la llegada de millones de visitantes.

“En concordancia con este plan, que integra los esfuerzos de las dependencias de la Administración Pública Federal a través de 23 grupos de trabajo, se autorizó la creación de tres fuerzas de tarea conjuntas”, detalló el general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El plan incluye simulacros, capacitación especializada, homologación de protocolos de seguridad y la instalación de sistemas de monitoreo y alerta temprana. También se integró una mesa de coordinación entre el gabinete federal de seguridad y representantes del organismo rector del futbol mundial.

Control del espacio aéreo

El plan contempla un sistema de vigilancia aérea en cinco niveles, desde los 25 mil hasta los 500 pies de altura.

Para estas tareas se utilizarán aeronaves con radar estratégico, plataformas de reconocimiento, aviones no tripulados y aeronaves de combate como los F-5 y los T-6+ Texan II, además de helicópteros destinados a evacuación aeromédica.

Las autoridades prevén establecer zonas especiales de control del espacio aéreo en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Las restricciones se darán a conocer mediante avisos aeronáuticos NOTAM.

Marina refuerza puertos y aeropuertos

La Secretaría de Marina desplegará 3 mil 741 elementos, que se sumarán a otros 8 mil 500 efectivos en mandos navales, para un total de 12 mil 241 integrantes.

El personal operará en el litoral del Golfo —en Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo— y en el Pacífico, particularmente en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Las tareas incluyen monitoreo de riesgos, patrullaje marítimo y acciones contra el crimen organizado.

En caso de una emergencia en estadios mundialistas, se activaría el Plan Marina, que contempla el despliegue de mil 18 elementos adicionales.

Obras en el AICM

Como parte de los preparativos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) incorporó 40 filtros migratorios autónomos, sistemas de inspección con rayos X, tecnología antidrones y equipos para validación documental.

El sistema de control de accesos contará con 3 mil 240 cámaras con reconocimiento facial e inteligencia artificial.

Además, se realizaron trabajos de remodelación en salas de espera, filtros de seguridad, áreas de migración y zonas de equipaje, así como la reconstrucción del estacionamiento de la Terminal 1 y la reorganización de vialidades internas.

Las autoridades prevén que las obras concluyan en mayo.

Operativo en Jalisco

En Jalisco, autoridades federales, estatales y municipales preparan un despliegue de seguridad en aeropuertos, vialidades, hoteles y zonas turísticas, además de dispositivos de protección para delegaciones y asistentes.

El esquema contempla anillos de seguridad alrededor de instalaciones consideradas estratégicas, entre ellas estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento y zonas del Fan Fest. Estos perímetros se dividirán en seguridad inmediata, mediata y lejana, además de un cuarto anillo de refuerzo en casos específicos.

La vigilancia en carreteras y accesos a las sedes quedará a cargo de la Guardia Nacional.

Más de 17 mil elementos en Guadalajara

Para la sede de Guadalajara se prevé el despliegue de 17 mil 700 elementos exclusivamente para las operaciones del Mundial.

El dispositivo incluirá 578 vehículos, 23 binomios caninos especializados en detección de explosivos y narcóticos, 40 binomios equinos y siete aeronaves para tareas de vigilancia aérea.

Antes de cada evento, especialistas del Ejército Mexicano realizarán barridos de seguridad —químicos, biológicos, radiológicos, nucleares, antiexplosivos y electrónicos— en estadios, áreas de entrenamiento y zonas de concentración de aficionados. También se prevé la instalación de sistemas antidrones.

Taxis de plataformas no podrán ingresar al aeropuerto de Guadalajara

Aunque las plataformas de transporte siguen sin poder ingresar directamente al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el gobierno de Jalisco plantea una alternativa para permitir su operación desde un punto externo cercano a la terminal aérea.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el estado solicitó un estudio jurídico para analizar cómo habilitar este servicio, debido a que el aeropuerto es considerado territorio federal.

Tras la revisión legal, se identificó un predio contiguo al aeropuerto, ubicado sobre la carretera a Chapala, el cual actualmente es dictaminado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En ese espacio, el gobierno estatal proyecta construir un estacionamiento exclusivo para vehículos de plataformas, con una inversión cercana a los 20 millones de pesos. El plan también contempla la construcción de rampas para facilitar la incorporación a la vialidad.

De acuerdo con el esquema propuesto, los pasajeros que lleguen al aeropuerto serán trasladados desde la terminal hasta ese terreno mediante un autobús proporcionado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Una vez en el sitio, podrán solicitar su viaje a través de la aplicación de transporte de su preferencia.

Con esta medida se busca generar condiciones de mayor equidad frente al sistema de taxis que actualmente opera dentro del aeropuerto.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el predio ya se encuentra listo para este proyecto, el cual se prevé que entre en operación antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.