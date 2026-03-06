Sin modificaciones, presentan dictamen de reforma electoral en Comisiones Unidas de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Sin consultas públicas, sin cambiar el texto y sin incluir las demás propuestas, ya circula el dictamen de reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente de la Comisión Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo Román, informó que para el próximo martes se discutirá en la Comisiones Unidas y el miércoles se podría discutir en el Pleno.

“El proyecto de dictamen de Comisiones Unidas en el cual presentamos la reflexión del análisis del estudio primario, por supuesto, ahorita tienen cinco días los compañeros integrantes de nuestras comisiones para hacernos llegar algunas consideraciones, por supuesto, iremos a la reunión de comisión.

“Estamos por sentarnos un poco más tarde para establecer la fecha, muy probable que estemos citando para el martes por la tarde noche, en donde estaremos en la discusión plena de todo este documento, para estar en posibilidades de remitirlo de inmediato al Pleno el miércoles por la mañana, después en la siguiente sesión ya que se publique en la primera entrar a la discusión.

El diputado morenista afirmó que no incluyeron en el dictamen las otras propuestas para no “contaminarlo” y que se delibere como lo envió la presidenta.

“Hay una que cumplió digamos los requisitos que es la de Salvemos la Democracia, pero tomamos la decisión de, no digamos contaminar o mezclar, si me permite en términos varias, para entrar directamente a la discusión, así como la presidenta dejó de manera muy puntual y, digamos, dejaron muy concretos los puntos a discutir, tomaron la decisión para que no pudiera de repente descalificarse...

“Lo que queremos centrar es que, para que no vayan a decir algunos partidos, podríamos haber ido con la de la presidenta, pero como le agregaron más cosas, ya no vamos, entonces para que no hubiera justificación o pretexto alguno, eso en concreto es la presentación de la propuesta presidencial, y esa es la que se estaría discutiendo de manera general”, detalló.

El diputado resaltó que no muere la propuesta de Salvemos la Democracia ya que, afirmó, las seguirán analizando y de las demás propuestas de reforma las atenderá la Comisión de Puntos Constitucionales.