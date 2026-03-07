CDHCDMX informó que “realizará actividades de monitoreo y observación” durante marcha del 8M

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) dio a conocer cinco puntos de atención en el recorrido de la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, a realizarse este domingo 8 de marzo, en la que se contempla la asistencia de al menos cuarenta contingentes que saldrán de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, antes Glorieta a Cristóbal Colón.

En sus redes sociales la CDHCDMX informó que “realizará actividades de monitoreo y observación” durante la marcha del #8M, desplegando personal del organismo en la ruta programada, que inicia a partir de las 12:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, para concluir en el Zócalo capitalino.

Para “solicitar apoyo y servicios”, el organismo encabezado por Dolores González Sarabia informó que personal de la Comisión se instalarán en la Torre del Caballito, el Hemiciclo a Juárez, el Palacio de Bellas Artes, en la esquina de Eje Central y 5 de Mayo, así como en la esquina de 5 de Mayo y Motolinía.

El organismo puso también a disposición la línea telefónica 55 5229 5600, y sus redes sociales en Facebook y X, para denunciar abusos.

La jornada de este domingo 8 de marzo se prevé dure todo el día, en la que participarán al menos 41 colectivos de colectivas, organizaciones sociales, sindicatos y grupos vecinales, entre otras, que han convocado a participar en la movilización que fijó como punto de encuentro la Glorieta de las Mujeres que Luchan o Antimonumenta.

Algunas de los colectivos anunciaron el inicio de actividades a partir de las 09:00 horas del domingo, entre ellas la colectiva We R Women on Fire; a las 10:00 y hasta las 19:00 horas, Las Siempre Vivas, están convocando a bordar “la historia de las luchas feministas”, para lo que invitan a las interesadas a llevar material textil, agujas e hilo.

Entre las 10:00 y las 11:00, la Glorieta se convertirá en punto de reunión de las colectivas Las Constituyentes Mx Feministas, promotoras de la ley 3/3 para que ningún agresor acceda al poder; Sorroce; Comando Colibrí, que marchará con batukada, Libres Contingente 8M, que agrupa a familiares y víctimas de feminicidio y sobrevivientes de intento de feminicidio; el Instituto de Mujeres en la Migración (Imumi), contingente en el que participarán mujeres migrantes, solicitantes de asilo y desplazadas forzadamente.

A partir de las 11:00 y hasta las 12:00, se prevé la concentración del grueso de los contingentes, con la convocatoria de mujeres trans con las colectivas Libres y Combativas, Deconstrucción Violeta y Justicia Histórica Trans; La Gremia, colectiva de trabajadoras audiovisuales y responsables del documental Las Rebeldas; Rosas Rojas; Rudas Chimalistac, mujeres del área metropolitana de la Ciudad de México; Marcha Lencha y Tlacuachas Moradas del Sur.

A ese mismo horario Tortillería Gráfica y Producciones Ternura, convocan a una intervención colectiva a través de stikers, consignas, poemas, grabaos, fotos, esténciles, y cualquier obra gráfica; Amnistía Internacional, invita a participar en un contingente mixto y trans incluyente.

Asimismo están convocando a ese horario la Coordinadora 8 de Marzo; Partido Comunista Revolucionario; Fondo María, que forma parte de la Marea Verde, promotoras del aborto; Maternidades Feministas, contra la violencia de mujeres y las infancias; el Sindicato de Trabajadore de la UNAM (STUNAM), Siempre Listas; Ateneo de la Juventud A.C y Sobrevivientes de Feminicidios A.C.; Vere por el Aborto Libre; Vulvas Rebeldes; Contingente Olimpia, defensoras digitales contra el algoritmo patriarcal; Movimiento sin Techo, núcleo de solicitantes de vivienda.

Entre los contingentes convocantes resaltan los promotores de la libertad de la defensora Kenia Hernández, identificados como Contingente Anticarcelario y Unir Pueblos y Organizaciones; se anuncia la participación del Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma de México (SITUAM); Católicas por el Derecho a Decidir; Mujeres Organizadas ESIME Zacatenco (MOEZ); Pan y Rosas; Frente Feminista Comandanta Ramona y la Colectiva de Morras de la Facultad de Filosofía y Letras Solidario, así como Asiel Sanando Heridas.

A partir de las 12:00, la Glorieta de las Mujeres que Luchan será el punto de encuentro de los contingentes de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) y de la Red Nacional de Periodistas de México; de Víctimas de Feminicidio; Hasta Encontrarles, colectiva de búsqueda de personas desaparecidas y Tetas y Rayas.

Después de la marcha, a partir de las 17:30 horas se tiene programado continuar con actividades culturales en la misma Antimonumenta, en las que se tiene contemplada la participación del coro La Coraza, y a proyección del documental Rebeladas, para concluir con una Rodada 8M.

A las personas interesadas en asistir, se les recomienda integrarse a uno de los contingentes y coordinarse con las colectivas antes de avanzar; colocarse a lo largo de la avenida Reforma para evitar la saturación de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Asimismo, se recomienda llevar agua, un teléfono celular con suficiente batería y llevar gorro o sombrero para evitar insolación.