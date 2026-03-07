David Colmenares dice buscar la reelección en la ASF para dar continuidad a su trabajo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la segunda ronda de entrevistas de la Comisión de Vigilancia a los aspirantes a encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, quien busca ocupar el cargo por segunda vez, afirmó que lo que busca con su reelección es dar continuidad a su trabajo hecho por ocho años.

Durante la sesión de preguntas, el extitular de ASF enfatizó que han realizado diversas colaboraciones con entidades federalizadas, lo que afirmó, generara una conciencia institucional para que disminuyan desaciertos.

“El tema es que debemos de dar continuidad a nuestro trabajo también, y no se trata solamente de la sanción, sino mejorar el desempeño real. Quiero leer lo que ese día me faltó comentar, que la fiscalización superior no trata de individualismos, pragmatismos ni de aplausos o declaraciones que tal, se trata de evidencias y rigor técnico.

“La nueva Auditoría ha apostado, así lo hemos llamado, la nueva Auditoría, y apuesta por un modelo de trabajo aún más cercano y colaborativo con las entidades fiscalizadas. No se trata únicamente de aplicar correctivos, sino de generar una conciencia institucional que disminuya desaciertos y prevea consecuencias futuras, sin perder de vista su esencia”, detalló.

David Colmenares también destacó el fortalecimiento en capacitación en su gestión en la ASF, lo que permitió encontrar fallas y mejorar la fiscalización. Además, resaltó que la mayoría de sus estudiantes son de escuelas públicas.

“Hemos fortalecido nuestro centro de capacitación, se los decía, hemos creado un centro de estudios que, obviamente, nos ha ayudado mucho a desarrollar capacidades.

“Una cuestión que llama la atención, la mayor parte de nuestros funcionarios provienen de universidades públicas, de la UNAM, del Politécnico, definen una gran cantidad, y la mayor parte de nosotros provenimos de lo mismo. Nuestro centro de capacitación está abierto permanentemente y tenemos grandes jornadas de capacitación con nuestra gente, y eso es lo que nos está permitiendo encontrar fallas, mejorar las cosas”, enfatizó.

Menos denuncias, pero más fiscalización

Al ser cuestionado sobre por qué en su gestión hubo menos denuncias, David Colmenares afirmó que existen menos denuncias, pero hubo mayor fiscalización para la Federación.

“En primer lugar, y no juzgo el pasado, simplemente se hacían muchas observaciones, se hacían muchas denuncias, se presumía lo que estabas observando, y cuando terminaba el ciclo del proceso, ¿estaba realmente recuperando? Muy poco.”

“Y lo que hemos logrado, tener una gran comunicación con las entidades que tienen que ver con esto, establecimos en su momento una buena comunicación con la Fiscalía General de la República, hemos buscado recuperar los recursos que meterlos a la Tesorería de la Federación”, explicó.