“El epicentro de la violencia de los cárteles es México”, dice Trump

Marco Rubio, Donald Trump y Pete Hegseth durante la cumbre Escudo de las Américas. Foto: Rebecca Blackwell / AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”, aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la llamada cumbre del Escudo de las Américas, en Florida.

Ante mandatarios latinoamericanos, Trump lanzó nuevas críticas al gobierno mexicano y a su presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien no asistió al evento.

"Me cae muy bien la presidenta. Es muy buena persona. Tiene una voz hermosa. Es una mujer hermosa. Dije: ‘Déjenme erradicar a los cárteles, no, no, no, por favor, presidente'. Tenemos que erradicarlos. Tenemos que acabar con ellos. Los cárteles gobiernan México. No podemos permitir eso”, dijo Trump.

En un momento más información.