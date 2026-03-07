Morena define calendario para candidatos a gubernaturas que se disputarán en 2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El 22 de junio próximo arrancará el registro de precandidatos de Morena a las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027, acordó el Consejo Nacional de ese partido.

Durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, encabezada por el presidente de dicho órgano, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, los 287 consejeros nacionales aprobaron las reglas para la organización territorial y para el proceso interno 2026-2027, para la selección de candidatos a las gubernaturas.

De acuerdo con portal de noticias Sin embargo, los consejeros nacionales de Morena aprobaron un calendario para la inscripción de aspirantes a las candidaturas a gubernaturas, diputaciones federales, presidencias municipales y diputaciones locales, que se disputarán en junio de 2027.

De acuerdo con la calendarización, previa emisión de la convocatoria, las coordinaciones estatales registrarán a los aspirantes a candidatos a gobernadores a partir del 22 de junio.

Por su parte, las coordinaciones Distritales federales, arrancarán el registro para aspirantes a diputados federales el 3 de junio próximo.

Asimismo, las coordinaciones municipales, recibirán las solicitudes de aspirantes a candidatos a alcaldía a partir del 21 de septiembre, en tanto que los aspirantes a candidatos a diputados locales podrán inscribirse a partir del 8 de noviembre en las coordinaciones distritales locales.

El diario El Universal detalló en su portal, que el jefe de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, detalló algunas reglas para la contienda interna de aspirantes a las 17 candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Entre las reglas acordadas, se prohibió el pago de espectaculares, de publicidad en redes o medios de comunicación por parte de aspirantes a candidaturas a las 17 gubernaturas, “para evitar contrariedades con otros aspirantes y señalamientos por actos anticipados de campaña”, explicó Ramírez Cuevas a El Universal.

De la misma manera se prohibió el uso de dinero público por parte de aspirantes que ocupan actualmente cargos de representación popular o de servicio público, resaltó el funcionario federal.

El Universal consultó también a la alcaldesa de Iztapalapa y exdiputada federal, Aleida Alavez, quien confió que durante el encuentro no se aprobó “algún blindaje especial” para evitar que el crimen organizado imponga candidatos, sobre todo a nivel municipal.

A este encuentro de consejeros nacionales de Morena, sí asistió el hijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, quien había estado ausente de los eventos partidistas, después de que fuera exhibido en imágenes durante un viaje de lujo a Japón.