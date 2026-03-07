Violencia familiar y digital, los delitos más denunciados por mujeres de 18 a 30 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos siete años, la violencia familiar y la violencia digital se han convertido en los dos delitos más denunciados por mujeres de entre 18 a 30 años al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Ciudadano reportó que de 2019 a la fecha ha atendido a 252 mil 799 mujeres, de las cuales 60% han solicitado asesorías jurídicas y 30% apoyo psicológico.

En un pronunciamiento el organismo señaló que, de acuerdo con la información recabada, “70% del ciberacoso va dirigido hacia las mujeres, en tanto que, en las sextorsiones hay una fuerte intimidación que se genere por las amenazas de difusión de material íntimo, en el 48% de los casos”.

El secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, Ramón Beltrán, alertó que “se ha incrementado el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes y contenidos falsos, lo que ha conllevado al Consejo Ciudadano a afrontar el desafío de extender nuestros canales de ayuda hacia el ámbito de la ciberseguridad, sumando alianzas y esfuerzos con el sector privado para impulsar las redes de protección hacia las mujeres en las plataformas digitales”.

El Consejo Ciudadano posteó carteles en los que se invita a víctimas de violencia, no necesariamente física, así como de sextorsión, a llamar a la Línea Mujer y Familia y Chat de Confianza, 5533-5533, para recibir apoyos jurídico psicológico gratuito, línea habilitada las 24 horas del día los siete días de la semana, los 365 días del año, para México y otros países.

La consejera de Género del organismo, María Elena Esparza Guevara, consideró que “no basta la prevención, hay que atender las causas estructurales” de la violencia a las mujeres.

Sostuvo que el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha contribuido a visibilizar “las demandas de las mujeres en materia de seguridad, bienestar emocional y paridad, y les ha acercado respuestas institucionales y acceso a la justicia”.