Cuarta tormenta invernal se une al frente frío 40; azotarán lluvias de lunes a jueves en estas entidades

También en la Ciudad de México se prevén lluvias. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo se formó la cuarta tormenta invernal de la temporada, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Del lunes 9 al jueves 12 de marzo se pronostican lluvias en más de la mitad del país, en algunos estados fuertes e intensas con probabilidad de descargas eléctricas y granizo, de acuerdo con el pronóstico del organismo de la Comisión Nacional del Agua,

En la noche del domingo la tormenta interacciona con el frente frío número 40, originando un marcado descenso de las temperaturas, chubascos y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir y La Rumorosa, B.C.

Por otra parte, el frente número 39 se extiende con características de estacionario sobre el norte y noreste del país, ocasionando lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (norte); chubascos en Zacatecas y lluvias aisladas en Chihuahua.

Simultáneamente, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, aunados al ingreso de humedad procedente del golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El frente número 39 se desplazará hacia el sur de Estados Unidos y dejará de afectar al país.

Posible caída de nieve o aguanieve el lunes

Para el lunes, la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío número 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en las citadas regiones, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, persistirá la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región y muy frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h en la región, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 10 al jueves 12 de marzo)

Durante el martes y la mañana del miércoles, la Cuarta Tormenta Invernal se desplazará gradualmente sobre Sonora y Chihuahua, por lo que se prevé ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Durango.

A su vez, se prevé caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Se pronostica que, durante la tarde del miércoles, la Cuarta Tormenta Invernal ingrese a Texas, Estados Unidos, y deje de afectar al país.

Por su parte, durante el martes y miércoles, el frente frío (número 40) recorrerá lentamente el norte y noreste del territorio nacional, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de la advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, generarán vientos muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de dichas entidades, durante el martes.

A partir del jueves, el frente frío (número 40) será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con posible caída de granizo sobre dichas regiones, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en Veracruz y Oaxaca.

A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, y con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Prevalecerá la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). A partir del martes se prevé el inicio de una onda de calor en Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

Riesgos

Se prevé visibilidad reducida por bruma y humo en las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el lunes 09 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco, Campeche y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 09 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 09 de marzo:

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua, Durango y Coahuila.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Martes 10 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Sonora y Chihuahua.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; con posible formación de torbellinos o tornados: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco y Colima.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 11 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla y Veracruz.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: sierras de Chihuahua.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, golfo de California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Jalisco (sur), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Jueves 12 de marzo: