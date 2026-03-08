Niñas y mujeres en la era de la IA: amenazas, protección y participación tecnológica

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El mal manejo de la inteligencia artificial, la suplantación de identidad para generar contenido pornográfico o desnudos falsos, y los riesgos que se esconden en plataformas de videojuegos en línea son amenazas que avanzan al mismo ritmo que la tecnología y que enfrentan millones de niñas en México y en el mundo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Asociación Mexicana de Internet (AIMX), Lina Elizabeth Rodríguez González, explicó en entrevista con Proceso los desafíos que enfrentan las mujeres y, sobre todo, las niñas frente al crecimiento acelerado de las nuevas tecnologías.

Uno de los riesgos que más preocupa, señaló, es el robo de identidad mediante inteligencia artificial, una práctica que ya permite replicar rostros o cuerpos con sólo introducir instrucciones en un sistema digital.

Con esa tecnología, explicó, puede recrearse la imagen de una mujer o de una niña y colocarla en escenas de abuso sexual o contenido pornográfico.

Lina Rodríguez pide no hay que subestimar la tecnología. Foto: Instagram.

A ello se suma el uso de estas herramientas para extorsionar o violentar digitalmente a las víctimas, un fenómeno que crece en paralelo con el avance de la tecnología.

Como recordatorio reciente, sobresale el caso de las alumnas de la ESCA Santo Tomás, ocurrido en 2023, cuando un compañero de clase traficó con 50 mil imágenes de desnudos generadas con inteligencia artificial, utilizando los rostros de las estudiantes.

Como si fuera otro peligro que emerge en medio de la tormenta digital, Rodríguez González expone que los videojuegos en línea también representan un terreno vulnerable para niñas y adolescentes.

Plataformas como Roblox o Minecraft, abiertas a interacciones en línea, pueden convertirse en espacios donde depredadores digitales buscan acercarse a menores de edad.

“Si no tenemos los estándares parentales para poder darles un espacio seguro ellas están en riesgo. Creo que nos hace falta mucha educación en este sentido a los padres de familia, a los educadores, sobre cómo cuidar a nuestra niñez y prolongar lo más posible su infancia”, comentó.

Rodríguez González plantea una comparación directa que ilustra el problema y así no subestimar la internet.

“Si no se deja ir a ningún niño a un parque público sin la supervisión del adulto, ¿por qué no debiera de suceder esto mismo frente a una pantalla? Es exactamente igual de riesgoso”, comentó.

Sin embargo, no todo es oscuridad en este panorama digital. La presidenta de la AIMX recordó que en México ya existen instrumentos legales para enfrentar la violencia sexual digital.

“Afortunadamente en nuestro país, con la ley Olimpia, creo que se ha quedado muy dentro de la conciencia colectiva que cualquier uso indebido de la imagen, ya sea de hombres o de mujeres, está penado y castigado en nuestro país, y esto es un gran avance”, dijo.

Aumentar la participación de las mujeres

Rodríguez González también habla sobre lo que busca lograr en su mandato en la asociación para las mujeres. Como referencia, explica que a su abuela le tocó vivir uno de los momentos más significativos de la historia democrática del país, ser parte de las primeras mujeres que pudieron votar en México; ahora, desde el mundo digital, busca continuar ese legado.

“No podemos olvidar que tenemos grandes retos para incluir a las niñas, a las jovencitas, a las mujeres, y cómo podemos trazar planes de trabajo y de desarrollo, porque recordemos que las mujeres no nada más tenemos un tema de género”, expone.

Necesaria, la supervisión de adultos a niñas en internet. Foto: Freepik.

Uno de los obstáculos que menciona es el impacto de la maternidad en la trayectoria profesional de muchas mujeres, especialmente cuando no existen prestaciones laborales suficientes ni una ley de cuidados efectiva.

Esto también afecta a mujeres que trabajan en el sector tecnológico, ingenieras, desarrolladoras de software o especialistas en tecnologías digitales.

“En el momento en el que una mujer decide ser mamá toma la responsabilidad y tiene un trabajo doble o triple, porque es cuidar a los hijos, cuidar a la casa, cuidar del trabajo, cuidar el sustento, y esto hace que la disparidad de género sea notorio y nos veamos mermadas en nuestro desarrollo, no nada más profesional, sino familiar”, expone.

Ante ese escenario, una de las metas que se plantea desde la AIMX es aumentar la cantidad de niñas y jóvenes que estudian carreras vinculadas con nuevas tecnologías, así como generar condiciones laborales más estables para las profesionistas del sector digital.

Objetivos

Rodríguez González también detalló los objetivos de su gestión al frente de la AIMX, cargo que asumió en febrero de 2026, con la meta de avanzar hacia la agenda prospectiva 2030 del organismo.

“Es no nada más generar estudios relevantes con respecto al hábito de uso de internet en nuestro país, sino también conocer cuál ha sido la evolución del usuario en México y cuáles son las tendencias”, expone.

Dentro de esta estrategia se encuentra el plan Internet con Alma, que busca crear un consejo consultivo para construir un marco nacional de buenas prácticas digitales.

“No sólo en temas de inteligencia artificial, también en uso de datos personales, que ya viene por ahí una nueva ley, en temas de comercio electrónico, de ciberseguridad, del cuidado de niñas y adolescentes”, comentó.

La visión no se limita a ampliar la infraestructura digital del país. El objetivo es que internet no sólo conecte a las personas, sino que transforme su vida.

La red puede ser una herramienta para el entretenimiento o el gobierno digital, pero también para la educación, la capacitación laboral y la movilidad social.

Rodríguez González destacó que uno de los pilares del organismo seguirá siendo la colaboración entre sector privado y gobierno, una relación que ha permitido trabajar con distintas legislaturas y comisiones en temas como inteligencia artificial, comercio electrónico, ciberseguridad e internet para todos.