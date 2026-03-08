Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas durante el 8M

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Flanqueada por los secretarios de Defensa Nacional y Marina, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Ángeles Morales, respectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró el Día Internacional de la Mujer, celebrando a las mujeres adscritas a las Fuerzas Armadas.

Sheinbaum acudió al Campo Deportivo Militar Marte, en cuya explanada se colocaron cientos de mujeres pertenecientes a la Sedena, Semar y Guardia Nacional, portando armamento y equipo táctico, durante cerca de dos horas bajo el Sol inclemente.

Ante la presencia también de mujeres castrenses en retiro, integrantes de su gabinete, así como las presidentas de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, Laura Itzel Castillo y Kenia López Rabadán, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, Sheinbaum anunció que este mes de marzo se dedicará a celebrar a las mujeres, y describió una lista en la que omitió a mujeres buscadoras de personas desaparecidas.

Foto: José Manuel Jiménez

“Este marzo de 2026 lo dedicaremos a reconocer a las mujeres y a sus derechos. Iniciamos con las mujeres de las Fuerzas Armadas y avanzaremos con las mujeres en la medicina, en la ciencia, en las fábricas, en el campo, en la ciudad, trabajadoras del hogar y a las mujeres en la historia, todas tejedoras de la patria”, dijo Sheinbaum, ataviada de color morado.

La mandataria sostuvo que “para acabar con la discriminación contra las mujeres, para erradicar la violencia contra las mujeres debemos empezar por reconocer a las mujeres en la historia, a las mujeres en el espacio de trabajo y a las mujeres en el hogar, para que todas y todos reconozcamos la igualdad”.

Sheinbaum homenajeó a las mujeres que forman parte del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, recordando que “hace unas décadas la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas era impensable”, pero que con el tiempo las mujeres mexicanas han demostrado que podían realizar actividades castrenses, “con profunda vocación de servicio”.

Foto: José Manuel Jiménez

Sheinbaum aseguró que acompaña el reconocimiento a las mujeres castrenses, con el compromiso de “seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes y libres de discriminación y violencia”.

En su discurso, la presidenta parafraseó las palabras de Estela Hernández Jiménez, hija de Jacinta Francisco Marcial, durante el acto de reconocimiento de disculpa pública, en 2017, por los abusos contra la mujer otomí por parte de la extinta Policía Federal, “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, para referirse a la no discriminación de la mujer.

“Un compromiso para que ninguna mujer tenga que demostrar dos veces su capacidad para ocupar un lugar que merece, donde el respeto y la no discriminación se hagan costumbre”, dijo la mandataria.

Claudia Sheinbaum presidió la entrega de condecoraciones a 40 mujeres militares y marinas, así como a 20 ciudadanas.

Foto: José Manuel Jiménez

Reconocimiento a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas

En su intervención, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, reconoció a Sheinbaum como una mujer que “rompió paradigmas”, al convertirse en la primera presidenta de México y con ello la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

“Las mujeres de México de hoy, al igual que las de ayer, demuestran que pueden superar cualquier reto. Usted, señora presidenta, es un ejemplo vivo de ello. Usted ha marcado un hito histórico que inspira a generaciones presentes y futuras a creer que todo es posible con determinación y pasión”, dijo Trevilla.

“Reconocemos la labor de las mujeres en todos los ámbitos y especial mención merecen aquellas que, día tras día, trabajan incansablemente en sus hogares, en el campo, en las ciudades, madres, hijas, hermanas y abuelas, cuyo esfuerzo llano silencioso sostiene la esencia y fortaleza de cada familia mexicana”, apuntó.

De acuerdo al funcionario, en la Sedena y la Guardia Nacional colaboran 42 mil 600 mujeres, 7 mil de ellas incorporadas en la institución castrense durante el gobierno de Sheinbaum, en tanto que en el último año lectivo, mil 560 mujeres se graduaron en escuela militar.

En un comunicado, la Secretaría de la Marina, en la institución hay 22 mil mujeres que representa el 26% del persona naval, civil y mercante, de las cuales cinco alcanzaron el grao de Contralmirante, “lo que refleja el avance en materia de igualdad de oportunidades y reconocimiento al mérito, la preparación y la trayectoria profesional dentro de la Armada de México”.

De acuerdo la dependencia, entre las labores que las mujeres desempeñan “en áreas operativas, administrativas, científicas y técnicas, participando en actividades en la mar, en el aire y en la tierra, así como en en campos de ingeniería, salud, investigación científica, tecnología, justicia, meteorología oceanografía, administra y puestos de mando, entre otros”.