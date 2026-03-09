Acusan a participante de marcha del 8M de ser deudor alimentario y lo obligan a retirarse (VIDEO)

Videos difundidos tras la marcha del 8M en Tlaxcala muestran el momento en que una mujer señala a un participante por presunta deuda alimentaria.. Foto: Capturas de pantalla del video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre que participó en la marcha del Día Internacional de la Mujer realizada el 8 de marzo en la ciudad de Tlaxcala fue señalado durante la movilización como presunto deudor alimentario y posteriormente identificado en publicaciones difundidas en redes sociales.

El participante caminaba acompañado de su pareja cuando varias asistentes lo confrontaron tras la acusación realizada por una mujer que afirmó tener un hijo con él. La escena quedó registrada en videos y fotografías que comenzaron a circular en plataformas digitales el mismo día de la protesta.

El hombre llevaba el torso descubierto, las manos atadas con un lazo y una frase escrita en la espalda con letras rojas: “Me callo para que ellas hablen”. La imagen llamó la atención de asistentes y usuarios de redes sociales que difundieron las fotografías tomadas durante la movilización.

Minutos después de que comenzó a circular el contenido, una mujer se acercó a él y lo acusó de ser deudor alimentario. Durante el reclamo se escuchó que la mujer señaló que ambos tienen un hijo en común y que el hombre no ha cumplido con sus obligaciones de manutención.

Señalamiento generó reacción entre manifestantes durante la movilización

La confrontación ocurrió mientras avanzaba la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la capital de Tlaxcala. La acusación provocó que otras participantes se acercaran al lugar donde se encontraba el hombre.

Tras escuchar el señalamiento, varias manifestantes comenzaron a exigir que abandonara la movilización. Algunas asistentes reclamaron su presencia en la protesta mientras enfrentaba la acusación pública relacionada con el incumplimiento de pensión alimenticia.

Ante la presión de las asistentes, el hombre se retiró del lugar acompañado por su pareja. El momento quedó grabado en varios videos difundidos en redes sociales el mismo día de la marcha.

Las imágenes generaron una amplia circulación en plataformas digitales, donde usuarios compartieron distintos fragmentos del incidente registrado durante la movilización.

Difunden identidad del presunto deudor tras viralización del caso

Luego de la difusión de videos y fotografías, usuarios en redes sociales comenzaron a publicar información sobre la identidad del hombre señalado durante la marcha.

En distintas publicaciones fue identificado como Judas Tadeo, de 26 años, residente de Tlaxcala. De acuerdo con información difundida en línea, el hombre habría enfrentado desde 2022 una demanda relacionada con el pago de pensión alimenticia.

También se compartieron versiones que indican que el señalado habría trabajado en el sistema DIF municipal y que posteriormente dejó el cargo después de que se emitieron oficios relacionados con descuentos salariales vinculados al caso.

Hasta la redacción de esta noticia, no se ha confirmado de manera oficial la identidad del hombre señalado durante la movilización ni se ha informado sobre resoluciones judiciales relacionadas con la acusación difundida en redes sociales.

Marchas del 8M se realizaron en varias ciudades del país

Las movilizaciones del 8 de marzo se realizaron en diversas ciudades de México en el marco del Día Internacional de la Mujer. Miles de personas participaron en marchas, concentraciones y actividades organizadas por colectivas, organizaciones civiles y grupos ciudadanos.

En varias entidades del país se registraron protestas, manifestaciones artísticas y denuncias públicas relacionadas con violencia de género, feminicidios y demandas de justicia.

En la Ciudad de México se registró una de las concentraciones más numerosas. De acuerdo con autoridades locales, más de 120 mil mujeres participaron en la movilización realizada en la capital del país durante la jornada del 8 de marzo.

En otras ciudades también se documentaron acciones de denuncia pública durante las marchas, como la colocación de tendederos de deudores alimentarios y señalamientos dirigidos a personas acusadas de incumplir obligaciones de manutención.

Señalamientos sobre deudores alimentarios aparecen en protestas del 8M

Durante distintas movilizaciones del 8M en México, colectivos feministas han utilizado diversas formas de denuncia pública para visibilizar casos de violencia económica y de incumplimiento de pensiones alimenticias.

Entre estas acciones se encuentran los llamados “tendederos de deudores alimentarios”, en los que se colocan nombres o fotografías de personas señaladas por no cumplir con obligaciones de manutención de hijos e hijas.

Hasta la redacción de esta noticia, las autoridades locales no han emitido información oficial relacionada con el incidente registrado durante la protesta.