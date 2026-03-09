Así respondió Sheinbaum a Trump sobre su ayuda para enfrentar a cárteles de droga en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Algo en lo que puede ayudar mucho Estados Unidos a México es evitar el tráfico de armas y disminuir el consumo de drogas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Celebró que el republicano declaró públicamente que ha ofrecido “ayuda” para enfrentar a los cárteles de la droga y ella se ha negado.

Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ofrece ayuda con los grupos criminales hemos dicho que no”, resaltó Sheinbaum.

Dado que las operaciones en México contra los cárteles las realizan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y policías estatales.

“En efecto hemos dicho que no” y consideró que su gobierno ha avanzado “y tenemos que seguir avanzando”.

Añadió: “Creemos hay algo en que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: el tráfico de armas”, porque dijo que por lo menos el 65 por ciento de las armas que se han incautado en México viene de Estados Unidos, lo cual ha sido reconocido por el Departamento de Justicia del país vecino.

Es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo”.

El otro aspecto en el que Estados Unidos podrá ayudar a México es en “la disminución del consumo de droga” en ese país.

Además de destacar que “se ha reducido a la mitad el paso de fentanilo a Estados Unidos” pero, afirmó la presidenta Sheinbaum:

“No queremos que lleguen a ningún joven de ninguna parte en del mundo”.