Asume nueva directora del CCH; secretaria general de la UNAM le pide buscar acuerdos

María Patricia García Pavón, nueva directora del CCH, y Patricia Dolores Dávila, secretaria general de la UNAM. Foto: Facebook CCH Colegio de Ciencias y Humanidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de meses de paros y protestas de la comunidad estudiantil en varios planteles, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene nueva directora general: María Patricia García Pavón; es la misma funcionaria que dejó en paro parcial de actividades a la sede Oriente.

La mañana de este lunes, la odontóloga asumió el cargo para los próximos cuatro años (2026-2030), en sustitución de Benjamín Barajas Sánchez, y por acuerdo de la Junta de Gobierno de la UNAM en su sesión ordinaria del pasado 6 de marzo.

Durante la ceremonia de toma de protesta y en representación del rector Leonardo Lomelí, la secretaria general de la Universidad, Patricia Dávila, dijo a la nueva directora general del CCH:

“Es momento de empezar una nueva etapa que tendrá que tener como componente principal un diálogo abierto y constructivo que permita el acercamiento de las comunidades de sus cinco planteles: Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente Sur y Vallejo”.

Siguió: “Es urgente inciar una etepa en la que todos y todas incluyendo autoridades de los cinco planteles, el alumnado y el personal académico y administrativo se reencuentren en un Colegio de Ciencias y Humanidades que más que nunca requiere que todas y todos caminen juntos y que hagan valer, ya no sus diferencias, sino todo lo que los une y los hace tan especiales”.

Dávila invitó a la nueva directora a “buscar puentes de comunicación que lleven a acuerdos con las comunidades de los diferentes planteles; y la única manera es, para lograrlo, es acercándose a los diferentes sectores, no solamente a sus amigos o a su plantel”.

Entonces le dijo que “urge” formar un “gran comité” con integrantes de los diferentes planteles “que no sean funcionarios”, para resolver los “múltiples retos” de la institución.

Insistió: “Recuerde que la única manera de resolver los problemas y diferencias a largo plazo es a través de un diálogo que conduzca a establecer acuerdos y compromisos. Y esto solo se puede lograr en un marco de respeto y compromiso con argumentos, con prudencia y responsabilidad y siempre buscando el bien común”.

Ello, subrayó, “implica ceder y ganar, nunca imponer y mucho menos abusar o injuriar… haga todo lo que esté de su parte por pormover un ambiente armónico y plural que tanta falta le hace al Colegio”.

De manera particular, le pidió resolver “el problema” que prevalece en el CCH Oriente y “que no tiene razón de ser”.

El plantel se fue a paro y luego fue tomado de manera parcial por un grupo de estudiantes desde el pasado 16 de febrero, cuando García Pavón aún era directora del plantel.

Parte de las demandas estudiantiles están relacionadas con mayores medidas de seguridad, a raíz de recientes hechos violentos en los alrededores del plantel, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Recientemente, alumnos, maestros y padres de familia enviaron un escrito al Consejo Universitario para pedir la intervención de autoridades de la Rectoría. Presuntamente, denunciaron amenazas de expulsión y represalias contra alumnos paristas y supuestas negativas al diálogo.

Reconoce “empeño” de Barajas

La secretaria general Patricia Dávila reconoció a Barajas Sánchez “su empeño y trabajo contínuo, así como su esfuerzo por mejorar y posicionar al CCH como un bastión importante de la educación media superior en la zona metropolitana del Ciudad de México y el Estado de México”.

Aseguró que “le tocaron varios momentos difíciles y supo enfrentarlos y sacarlos adelante”, aunque no lo mencionó, en su periodo ocurrió el asesinato de un estudiante y lesiones a un trabajador en el CCH Sur, lo que derivó en marchas y la suspensión de actividades presenciales durante casi cuatro meses.

“Igualdad sustantiva”: García Pavón

En su turno, la nueva directora general del CCH, María Patricia García Pavón, destacó la importancia de su nombramiento, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, pues se convierte en la segunda mujer que asume ese cargo en la historia de la institición:

“Representa un paso muy importante hacia el establecimiento de la igualdad sustantiva en los espacios de decisión académica y, más que un hecho simbólico, constituye el reconocimiento de las trayectorias, capacidades y aportaciones que muchas mujeres han realizado históricamente en la historia universitaria”.

Dijo que es “un honor” asumir el cargo y que hay “mucho trabajo por hacer”. Y ofreció el compromiso de “prestar atención a las voces, sumar esfuerzos y trabajar en equipo en beneficio de los cinco planteles”.

Entre las acciones a realizar en el combate a la violencia de género en los planteles, mencionó el impulso de una “cultura de la denuncia a través de los mecanismos institucionales” con los que cuenta la UNAM, así como trabajar de la mano con la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género”.

La funcionaria añadió: “tengan la certeza de que encabezaré una dirección abierta, cercana y de constante diálogo con la comunidad, en donde prevalezca una auténtica vocación de servicio con el propósito de reconstruir mejores espacios educativos para todos y todas”.

García Pavón es cirujana dentista por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y maestra en Investigación de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Fue designada directora del CCH Oriente para el periodo 2021-2024 y posteriormente para el periodo 2025-2029; sin embargo, el segundo periodo no lo completó, debido a la nueva encomienda.