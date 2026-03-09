Es “difícil” que PT y Verde cambien de opinión en torno a reforma electoral: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) siguen con la misma postura de no apoyar la reforma electoral que se podría discutir el próximo miércoles en San Lázaro.

En charla con medios, Monreal resaltó que, aunque la reforma que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum sea votada mañana o en 20 días, la decisión de los partidos “aliados” ya está tomada.

“No tiene ningún problema aceptar que ellos anticiparon su voto, tanto el PT como el Verde, anticiparon el voto en esta reforma en lo particular, en la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la modificación a 11 artículos de la Constitución, así es de que ya no causa ninguna sorpresa.

“Si es mañana, si es pasado, si es la semana que entra, si es en 20 días, el PT y el Verde ya adelantaron su voto y veo difícil que cambien su opinión; sin embargo, yo he tenido reuniones con ellos y mañana tendré reuniones con la Junta de Coordinación Política y también en la tarde tendré reuniones con el Verde, pero no es fácil que cambien su decisión ya tomada”, expresó.

El diputado dijo que busca acordar con los “aliados” que el debate se lleve a cabo con respeto, aunque no apoyen la reforma.

“En parte es que el debate se dé en tono razonable, respetuoso, con argumentos y no se dé con insultos o con descalificaciones; entonces, Morena no lo va a hacer, simplemente va a defender la propuesta de la presidenta y Morena ya decidió respaldarla, respaldar la iniciativa de la presidenta y respaldarla a ella en momentos que en esta coyuntura no son fáciles para ella enfrentarlos”, detalló.