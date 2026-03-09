Lluvias fuertes con granizo y descargas eléctricas afectarán el martes a estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El martes seguirán los efectos de la cuarta tormenta invernal y el frente frío 40, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el martes 10 de marzo, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que en más de 20 estados se prevén desde precipitaciones aisladas hasta lluvias puntuales fuertes.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, la cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 40 se desplazarán sobre el noroeste del territorio nacional.

En interacción con un río atmosférico, propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, así como chubascos en Durango.

Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los estados mencionados a excepción de Baja California Sur.

Por su parte, canales de baja presión sobre el noreste y centro del país, así como en la península de Yucatán en combinación con inestabilidad atmosférica y con la entrada de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Estado de México, y chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Todas las lluvias mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También, se pronostican fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango y Coahuila, y rachas de viento de hasta 70 km/h en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Vientos fuertes

Para el martes, se espera que, la cuarta tormenta invernal se desplace sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con un río atmosférico, generarán ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Sinaloa y Durango; así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los mencionados estados.

Se pronostica que, durante la noche, la cuarta tormenta invernal ingrese a Texas y deje de afectar al país.

A su vez, el frente frío número 40 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un río atmosférico y la advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, generarán vientos fuertes a muy fuertes en dichas regiones; así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de citadas entidades.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco y muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México, y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Se prevé visibilidad reducida por bruma y humo en las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el martes 10 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango (norte).

Pronóstico de temperaturas para el martes 10 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Sinaloa (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 10 de marzo: