Mujer denuncia robo con violencia y agresión sexual dentro de su casa en Toluca (Video)

El momento en el que entra uno de los agresores al domicilio.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el contexto del Día Internacional de la Mujer, un video realizado por una mujer que denunció agresiones, abuso sexual y robo, se hizo viral en las redes sociales por solicitar ayuda para identificar a los responsables.

En el video de dos minutos una mujer que se identificó como Evelyn, con huellas de violencia en el rostro, narró que los hechos de los que fue víctima la mañana el 6 de marzo en Toluca, Estado de México.

Compartiendo la pantalla de la narración con un video de circuito cerrado, Evelyn cuenta que después de regresar de llevar a su hijo a la escuela, un hombre ingresó a su domicilio antes de que ella pudiera cerrar el portón de su domicilio.

En las imágenes se advierte que la mujer es sometida en el piso del estacionamiento del domicilio, y que se abre el portón, al tiempo que ingresan tres hombres.

De acuerdo a la narración mientras forcejeaba, el hombre trató de asfixiarla y arrastrarla al interior de la casa, mientras ingresaban los otros cómplices.

“Dos de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas. Todo esto mientras me robaban todo lo que tenía de valor, todos mis ahorros, todas mis joyas”, contó Evelyn ante la cámara, mientras explica que temía por su vida.

Brutal agresión en Toluca: mujer fue víctima de robo, abuso sexual y casi asfixiada en su casa.



En México ya no lloran las mujeres como dice @Claudiashein . Las roban, abusan sexualmente, las asfixian y otras las asesinan.



Evelyn denunció públicamente la violenta irrupción en… pic.twitter.com/R4rdzrGdc2 — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 9, 2026

Según el relato, ante los gritos de ayuda, los ladrones amenazaron a Evelyn de que si no cooperaba, iban a matar a su hijo, de quien tenían información de su nombre, a qué escuela asistía.

En el video, Evelyn pide ayuda para divulgar las imágenes de la agresión y el robo, en el que se observan los rostros de tres de los ladrones y violentadores sexuales, para en caso de ser reconocidos, sean denunciados ante las autoridades.

Evelyn sostuvo que ella ya interpuso la denuncia y que no quiere que “nadie más viva lo que yo pasé”.





El llamado de Evelyn fue viralizado ante las indignación generada en redes sociales, por la violencia con la que la mujer fue sometida y por la descripción de los hechos.