Sheinbaum aceptó visitar Brasil entre junio y julio: Lula da Silva

Plática a distancia entre Sheinbaum y Lula . Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la mandataria Claudia Sheinbaum aceptó realizar una visita al país sudamericano entre junio y julio de este año.

Este lunes ambos mandatarios conversaron sobre la continuidad de proyectos en materia económica, educativa y científica. En la misma llamada, Lula reiteró la invitación a la presidenta Sheinbaum, la cual, afirmó, fue aceptada.

“Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reuniera al sector privado de ambos países y explorara nuevas oportunidades de negocio”, informó en un mensaje en su cuenta de X.

Agregó que “la presidenta aceptó la invitación para la visita, que se prevé tendrá lugar entre junio y julio de este año”.

Conversei por telefone, nesta segunda (9), com a presidenta do México, @Claudiashein, para tratar do fortalecimento das relações econômicas entre os nossos países e sobre o aprofundamento de nossa parceria bilateral. Em especial na área de energia.



— Lula (@LulaOficial) March 9, 2026

La jefa del Ejecutivo mexicano informó en sus redes sociales sobre esta conversación, aunque no refirió dicha invitación:

“Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto”.

El mandatario brasileño informó en su cuenta de la red social que la llamada fue “sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas entre nuestros países y la profundización de nuestra alianza bilateral, especialmente en el ámbito energético”.

En agosto del año pasado la presidenta recibió al vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, en Palacio Nacional, para fortalecer la cooperación binacional en aspectos científicos, económicos y ambientales.

En julio pasado, la mandataria mexicana se comunicó con su homólogo brasileño para comenzar la ruta y profundizar nuestra colaboración en diversos temas.

Desde abril de ese año la jefa del Ejecutivo mexicano afirmó que “Brasil y México somos las economías más importantes de América Latina y el Caribe y hablando, por ejemplo, con el presidente Lula, pues hay muchísimas cosas que podríamos hacer complementariamente”.

En una de sus conferencias en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso algunos sectores de relevancia, como el sector automotriz, así como el de medicamentos.