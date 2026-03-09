Sheinbaum califica de "irresponsable" difusión de noticias falsas sobre salud de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Primero la irresponsabilidad de algunos comunicadores y lo digo con todas sus letras: Jorge Fernández Menéndez”, opinó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la especulación en redes de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había sido intervenido en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México.

“¿Cómo es posible que alguien que se dice periodista, alguien que se dice comprometido con la verdad puede difundir una noticia de este tipo, porque una cosa es una cuenta falsa manejada por alguien que está en contra, que también está mal”.

Agregó que “Otra cosa es un periodista que acaba de publicar un libro que se dice periodista y que difundió una noticia absolutamente falsa. Por lo menos es irresponsable”.

También consideró que es parte de una campaña en contra, pero no especificó si desfavorable a su gobierno o al exmandatario. Y después se enfocó en otras situaciones como las de violencia en el país, de las cuales surgieron noticias falsas o creadas con Inteligencia Artificial.

“¿Qué objetivo tiene? Pues dañar al país, no a la presidenta”, y consideró que el pueblo de México es muy consciente.

¿AMLO hospitalizado?

El fin de semana, Jorge Fernández Menéndez aseguró en redes sociales que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había sido intervenido en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México.

"El ex presidente @lopezobrador_ está internado en Hospital General Militar por una afección cardiaca", escribió el columnista de Excélsior. Este mensaje se hizo viral, con miles de interacciones y réplicas en redes sociales, alimentando especulaciones sobre un posible infarto o complicación grave.

Aproximadamente una hora y media después, Fernández Menéndez realizó una primera aclaración en otra publicación: "Checo en el hospital y el ex presidente @lopezobrador_ no está internado pero puedo confirmar que estuvo internado y q está delicado de un tema cardiaco".

Esta corrección sugería que el expresidente ya no se encontraba hospitalizado, pero mantenía la afirmación de un episodio reciente y delicado, sin proporcionar fuentes específicas o evidencia adicional. Finalmente, alrededor de las 22:40 GMT del mismo día, el periodista reforzó su versión con mayor detalle: "Tengo absoluta certeza, por confirmación de personas muy cercana al expresidente @lopezobrador_ que tuvo un episodio cardíaco delicado. Fue ingresado al hospital para evaluación y fue dado de alta".

Estas declaraciones, basadas en supuestas fuentes cercanas, no fueron respaldadas por versiones oficiales.