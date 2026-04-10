Rosario Piedra Ibarra explota contra el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- En Acapulco, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, explotó por la petición del Comité contra la Desaparición Forzada (CDE, por sus siglas en inglés) de la ONU de llevar ante la Asamblea General la crisis de desaparición forzada en México.

“¡Por favor! Vienen a tratar de socavar los míseros o muchos avances que se han logrado en este país. Antes (el CED) no hacía nada porque está conformado por los gobiernos de los países que controlan la derecha internacional”, expresó.

Aseguró que el cargo que ostenta desde el 19 de noviembre de 2019 y por el que fue reelecta hasta el 2029, es muy incómodo porque ha sido objeto de ataques, como decirle que no lucha por los derechos humanos.

“Hemos hecho muchas cosas que desafortunadamente los medios chayoteros que controlan los poderes fácticos no dicen”.

La presidenta de la CNDH estuvo el jueves en el 47 aniversario luctuoso de José Luis Martínez Pérez y Elín Santiago Muñoz, profesores y militantes del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), asesinados el 9 de abril de 1979 en Torreón, Coahuila, durante la época de la Guerra Sucia en México.

El acto se realizó en el panteón Las Cruces de Acapulco, frente a la tumba de José Luis Martínez Pérez. Fue acompañada por el exgobernador interino y aspirante a candidato de Morena a la gubernatura, Rogelio Ortega.

En su intervención, Rosario Piedra Ibarra presumió que a partir de la amnistía del gobierno se ha luchado para que pudieran salir de la cárcel a cuentagotas cerca de mil 500 presos políticos, regresar 57 exiliados y cesar órdenes de aprehensión contra cientos de perseguidos políticos.

Dijo que, en la lucha por los desaparecidos, desde 1979, con la conformación del Frente Nacional Contra la Represión y las Libertades Democráticas, han tenido victorias y alegrías, pero también han vivido muchas tristezas.

“Admiraba a mi madre porque decía que ella había hecho diques en sus lágrimas para no derramarlas. A mí me pasa lo contrario, mis ojos son como manantiales por lo que estuve yo con todo ese dolor acumulado en más de 50 años, de estar viendo las atrocidades que cometieron contra nuestros familiares y muchos compañeros que sin conocerlos sabíamos del dolor de sus familias”.

“Ahora que he estado aquí en la Comisión (Nacional de los Derechos Humanos), que es un puesto muy incómodo porque se dicen muchas mentiras, muchos ataques, muchas calumnias, donde se me dice que yo no lucho por los desaparecidos.

“¡Por favor!, si tengo más de 50 años al lado de las doñas y de todos los compañeros, de luchar por la presentación de los desaparecidos.

En la lucha “por erradicar de este país y patria la terrible práctica de la desaparición forzada, por terminar con las ejecuciones extrajudiciales, con la tortura, con todas esas lacras que trajo aquí el sistema político autoritario de aquellos años”.

“De la violencia política de Estado que se ejerció desde los años 50 con la creación de la Dirección Federal de Seguridad del gobierno alemanista, esa policía política infame que se dedicó precisamente a secuestrar, a torturar y a asesinar a cientos de compañeros”, dijo.

Y acusó:

“Hemos hecho muchas cosas que desafortunadamente los medios chayoteros, los medios que controlan los poderes fácticos, no se dicen.

“Y esos logros que hemos tenido para algunos a lo mejor pequeños, para otros muchos, pero en el México de ahora, afortunadamente, tenemos que rescatar lo que hemos logrado, no perderlo.

“Era terrible si alguien se lo llevaban ya no sabían dónde estaba, aunque supiéramos quienes habían sido sus captores, que fue lo que les pasó a muchos desaparecidos de Guerrero, que incluso el militar dejaba su tarjeta. Era el cinismo, la impunidad terrible”.

Todo eso, añadió, fue algo que se logró gracias a la lucha de sus compañeros de los años aciagos de la guerrilla y de la lucha de los familiares de los presos y desaparecidos.

Presumió las Recomendación por Violaciones Graves 98VG/2023 que aborda el periodo de la violencia política del Estado de 1965 a 1990.

Y la Recomendación General 46 sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, cometidas por el Estado entre 1951-1965.

Reconoció que “estamos en una situación difícil como país”, para luego fustigar el papel de la ONU en México.

“La derecha internacional claro que está terrible y no quieren ni tantito así, a lo menor a nosotros nos parece poco, pero a ellos les parece mucho y vuelven con la misma cantaleta del comunismo.

“Vean lo que está sucediendo con otros países de Latinoamérica.

Hace un año, recordó, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU vino a México a decir que iba a investigar.

“¡Por favor! Vienen a tratar de socavar los míseros o muchos avances que se han logrado en este país.

“Nosotros cansados, todas las doñas cansadas de acudir con el Comité de Desaparición Forzada y ¿qué hacían?, ¡nada!, porque está formado por los gobiernos de los países que controlan toda la derecha internacional.

“No perdamos lo que tenemos, tenemos que seguir luchando en lo que coincidamos, y en lo que no pues obviamente no lo vamos”.

Aseguró que anhelaba conocer al guerrillero Lucio Cabañas y que nunca pensó que iba a conocer a su hija, Micaela Cabañas, y que iba a trabajar con ella en la oficina regional de la CNDH.

También recordó que, a su padre, Jesús Piedra Rosales, se lo llevó detenido la policía judicial y que le fracturaron una vértebra; a su esposo, German Segovia, que venía del exilio, lo amenazaron tanto de muerte que lo orillaron al suicidio, dijo.

“Empiezan a amenazar a mi madre (Rosario Ibarra de Piedra) por ser la primera candidata a la Presidencia de la República (en 1982), utilizamos las elecciones como un foro de denuncia, no éramos ilusos, vivía el presidencialismo y el autoritarismo”.