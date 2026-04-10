Senadores del PRI proponen quitar ISR a medicamentos ante desabasto en Sistema de Salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso una iniciativa que busca modificar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, esto para permitir la deducción total de medicamentos adquiridos con prescripción médica, ante el desabasto, que afirmaron, persiste en el sistema de salud pública.

La propuesta de reforma propone permitir la deducción de medicamentos con receta médica sin sujeción al límite global de deducciones personales, con el fin de corregir esta inequidad fiscal y reconocer que el gasto en salud no puede considerarse una erogación opcional.

Ya que advirtieron que millones de familias han tenido que cubrir con recursos propios tratamientos básicos ante la falta de insumos en hospitales públicos, situación que ha incrementado de forma sostenida el gasto de bolsillo y ha generado una presión económica severa, especialmente en hogares de ingresos medios y bajos.

Los senadores detallaron que desde 2019, los cambios en el modelo de compras consolidadas provocaron fallas en la cadena de suministro, situación que derivó en millones de recetas no surtidas entre 2021 y 2023, así como en la escasez de medicamentos esenciales como oncológicos, insulinas y anticonvulsivos.

Los legisladores tricolor afirmaron que la propuesta no sólo responde a un criterio fiscal, sino a una necesidad social urgente, resultado de un problema estructural que continúa con afectaciones a millones de mexicanos ante la falta de medicamentos en el sistema público de salud.