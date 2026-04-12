Colectivos aprovecharán el Mundial para exponer la crisis de desapariciones en México

Cascarita por las y los desaparecidos. Foto: Miguel Dimayuga

Cascarita por las y los desaparecidos . Foto: Miguel Dimayuga

Cascarita por las y los desaparecidos. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas afirmaron que aprovecharán la presencia de prensa internacional en México durante el Mundial de Futbol para exponer la problemática de desapariciones en el país.

El anuncio fue realizado este domingo frente a la Glorieta de los Desaparecidos en Paseo de la Reforma donde de los colectivos indicaron que buscan prevenir a las personas que lleguen a México para el evento deportivo sobre el crimen y la impunidad que hay en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, ciudades en las que se jugarán los partidos del Mundial.

Fotos: Miguel Dimayuga

“Si el Gobierno pretende utilizar este evento como una vitrina de normalidad, las familias tomaremos las calles para recordarles que México no puede ser una sede deportiva mientras siga siendo una fosa clandestina”, dijo Jorge Verástegui, familiar de personas desaparecidas.

Indicaron que durante la inauguración del Mundial se manifestarán en las inmediaciones del Estadio Banorte, en la capital del país y mientras ello ocurre, a partir de este domingo comenzaron a realizar jornadas de “cascaritas” en diversas calles de las ciudades sedes.

Por ello, realizaron una de las primeras “cascaritas” en Paseo de la Reforma y la calle Río Rhun, frente a la Glorieta de los Desaparecidos.