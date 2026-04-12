Frente frío 44 azotará con más lluvias y granizo del lunes a jueves en estas entidades

Probabilidad de chubascos en la Ciudad de México este lunes. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 44 continuará provocando lluvias y chubascos con probable caída de granizo en el curso de la semana, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico del 13 al 16 de abril del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alerta sobre rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, así como por la formación de torbellinos y alto oleaje.

Durante la tarde-noche del domingo y madrugada del día lunes, una línea seca sobre el noreste del país, en combinación con un canal de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León (centro, este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (norte, centro y sur).

Así como lluvias fuertes en Coahuila (norte y este); además de rachas muy fuertes de viento, con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y norte).

El nuevo frente frío número 44 ingresará al noroeste de México y aunado a una vaguada en altura y a la corriente en chorro subtropical, originarán vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, y rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Zacatecas; además de chubascos en Baja California.

Canales de baja presión en el interior y sureste del territorio mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Querétaro (centro y norte) e Hidalgo (centro y sur); lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (noreste), Estado de México (este y noreste), Tlaxcala (norte) y Puebla (norte); chubascos en Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo; adicionalmente lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Tabasco y Campeche.

Todas las lluvias pronosticadas se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Caída de granizo este lunes

Para el día de mañana, el nuevo frente frío número 44 se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca que se establecerá sobre el norte de México, originando lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Sonora; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo.

A su vez, se prevén vientos fuertes a muy fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Baja California y Sonora; con posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste), así como rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Durango y Sinaloa.

Hoy domingo, se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes con #DescargasEléctricas y posible #Granizo, en zonas del noreste, oriente y centro de #México. Consulta el #Pronóstico a 96 horas en ?? https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/eRZ4QtYgoU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 12, 2026

Por otra parte, canales de baja presión en el interior y sureste del territorio nacional; aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del sur, sureste y la península de Yucatán; con posible caída de granizo en el oriente y centro del país, incluido el Valle de México.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

Valle de México

Durante la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco en la región; frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 14 al jueves 16 de abril)

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el frente (número 44) se desplazará sobre el noroeste y norte del territorio mexicano, mientras que la línea seca permanecerá sobre el noreste del país.

Ambos sistemas interaccionarán con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, generando rachas de viento fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las mencionadas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Coahuila el martes.

Canales de baja presión en el interior y el sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en zonas del centro, oriente, sur y sureste del país.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur), finalizando a partir del martes en Chiapas.

Riesgos

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Pronóstico de lluvias para el lunes 13 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 13 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Pronóstico de viento para el lunes 13 de abril:

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras: Baja California y Sonora; con posible formación de torbellinos: Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec, así como en costas de Yucatán y Quintana Roo (norte).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Martes 14 de abril:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Sonora; y con posible formación de torbellinos: Chihuahua (noreste).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos: Coahuila (norte).

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de componente sur: Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, golfo de Tehuantepec, así como en costas de Yucatán y Quintana Roo (norte).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 15 de abril:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo; y de componente sur: Tamaulipas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Puebla (suroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Jueves 16 de abril: