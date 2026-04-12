PAN reprueba la política de Morena sobre Pemex

La promesa de que con Morena en el gobierno la gasolina costaría 10 pesos el litro cada vez es más lejana, señaló Acción Nacional. Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) denunció que la política energética de Morena, partido en el poder, fracasó y que la refinería Dos Bocas, obra emblemática del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, produce menos de lo esperado.

A través de un comunicado el organismo político advirtió que Pemex llegó a abril de 2026 con un panorama desalentador que contradice el discurso oficial con incrementos en los precios internacionales de los energéticos, mayor deuda de la paraestatal y accidentes medioambientales y operativos.

“La reforma a Pemex aprobada por Morena entre 2024 y 2025, siguiendo criterios políticos en vez de técnicos, está provocando mayor dependencia de las decisiones del Ejecutivo, lo cual reduce su autonomía y continúa elevando sus pasivos, al grado de ser al dia de hoy una de las petroleras más endeudadas del mundo al cerrar 2025 con una deuda de hasta 85.2 mil millones de dólares, vencimientos de hasta 13.4 mil millones de dólares para este año y deudas con proveedores de 24.18 mil millones de dólares”, indicó.

“En cuanto a la producción, lejos de crecer, ésta cayó a mil 635 millones de barriles diarios en 2025, en comparación a los mil 759 millones de barriles diarios en 2024. La refinación para producir combustibles y otros derivados, la capacidad apenas llega al 51.2% de su capacidad”.

Reprochó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que si al usuario no le alcanza para comprar gasolina premium, que ya rebasa los 28 pesos el litro, entonces carguen gasolina magna.

“Esta situación, agravada por el incremento en los precios internacionales de los energéticos, ha rebasado al gobierno al grado que la Presidenta, desde su privilegio como mandataria federal y alejada de la realidad que viven a diario las familias mexicanas, declaró lamentablemente que ‘si no te alcanza para la premium, cargues de la magna’, cuando hay vehículos que, para funcionar correctamente requieren cierto tipo de gasolina, y traslada el incremento de los costos de movilidad y transporte de mercancías a los consumidores”.

“Los accidentes, tanto medioambientales como operativos que han costado vidas humanas y han puesto a muchas otras en riesgo, parecen ser una constante; y en vez de asumir su responsabilidad o hacer cambios estratégicos, el gobierno prefiere desviar la atención y buscar otros culpables, como sucede con el derrame de hidrocarburos en las costas del Golfo, la negligencia e incapacidad gubernamental se traducen en afectaciones en el ambiente y en la economía”, agregó.

Morena prometió rescatar a PEMEX pero en los hechos lo destruye, afectando a la economía de las familias mexicanas.#Boletín??? pic.twitter.com/avGGXibfTZ — Acción Nacional (@AccionNacional) April 12, 2026

“Dos Bocas ha costado más de lo prometido, produce menos de lo esperado y ha aportado muy poco a la autosuficiencia energética, al grado que hoy nuevamente se reaviva el debate en torno al ‘fracking’, pese a haber sido prohibido por la administración anterior. Desde Acción Nacional sostenemos que la política energética del gobierno ha fracasado en sus propios términos”.

El PAN afirmó que propone una política energética basada en evidencia con apertura regulada a la inversión, rendición de cuentas y fortalecimiento.