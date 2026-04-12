Sheinbaum: el Estado no lo puede todo, requiere la coordinación con la IP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado no lo puede hacer todo, sino que requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada, afirmó este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria inauguró el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) en Huamantla, Tlaxcala, el primero de 15 que se pondrán en marcha en todo el país, el cual prevé una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares para generar más de 5 mil empleos directos e indirectos, con el objetivo de que haya desarrollo regional como parte del Plan México.

Sheinbaum explicó que los Podecobi son espacios que se urbanizan con los servicios básicos como vivienda para las y los trabajadores, escuelas, agua y transporte, entre otros. Esto hace atractivas a estas regiones para recibir inversiones, las cuales, además, cuentan con incentivos especiales.

En ese contexto agradeció a las empresas que confiaron en el modelo de los Podecobi, los cuales garantizan un estado de bienestar y, al mismo tiempo, condiciones de inversión sustentable que permiten al país seguir creciendo.

“El Estado mexicano y el gobierno deben dedicar los recursos para los derechos fundamentales del pueblo: educación, salud, vivienda, alimentación, carreteras. Parte de los Ejes Estratégicos del Desarrollo Económico: como electricidad, como el petróleo. Esa es una función fundamental.

“Pero el Estado no lo puede todo y los Programas de Bienestar, que hoy alcanzan un billón de pesos y que han permitido reducir las desigualdades y la pobreza en México, pero el Estado no puede hacer todo, requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada”, expuso la mandataria.

Incentivos

“Diseñamos estos esquemas de los Polos de Desarrollo para el Bienestar. Son espacios, predios, que se urbanizan. Al urbanizarse, generan mayor posibilidad de inversión. Tienen, como este, un centro de negocios, un espacio para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un comedor; puedan traer a sus hijos, incluso, con estancias infantiles; tiene electricidad, tiene agua. Es decir, tiene toda la urbanización que se requiere”, destacó Sheinbaum, quien añadió:

“Y al invertir en el Polo, la Secretaría de Economía les da incentivos económicos: pueden hacer más rápido las inversiones; que en los primeros años no paguen algunos de los impuestos hasta que no tengan una producción. Es decir, diversos incentivos que permiten que haya una oportunidad para la inversión en todo el país”.