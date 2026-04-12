Wall Street Journal señala “ola de admiración” por García Harfuch: “un inesperado símbolo sexual”

Venta de cobijas en CDMX con la imagen de García Harfuch. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

Venta de cobijas con la imagen de García Harfuch. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México siente una gran admiración por su jefe de la policía. Omar García Harfuch, dice The Wall Street Journal en un reportaje publicado este domingo.

El influyente diario neoyorquino señala que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se ha convertido “en un inesperado símbolo sexual”.

La nota firmada por Robert P. Walzer asegura que “en un país azotado durante mucho tiempo por la violencia relacionada con el narcotráfico, Omar García Harfuch está inspirando una fascinación diferente”.

En ese contexto menciona que su imagen ya aparece en mantas, muñecos, almohadas y pasteles con su imagen; de la misma forma se le recuerda en corridos.

“El fenómeno es sorprendente incluso en un país acostumbrado a figuras públicas de gran renombre”, plantea el reportaje, si bien señala que el funcionario “se siente incómodo con su imagen de sex symbol”, citando a personas cercanas a éste.

“La ola de admiración se ha acelerado paralelamente a la destacada campaña de García Harfuch contra el crimen organizado”, añade.

The Wall Street Journal también considera que este impulso cultural “parece estar traduciéndose en capital político” y refirere las encuestas que muestran a García Harfuch como uno de los principales contendientes en la contienda presidencial mexicana de 2030, “aunque no está claro si se postulará”.