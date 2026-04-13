Metro informó que dialogará con Sindicato de Trabajadores y aseguró que habrá conciliación. Foto: X: @MetroCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que establecerá diálogo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) y aseguró que existe “certeza en que la conciliación permitirá restablecer la operación normal de la red para el día de mañana”, en medio del segundo día del paro escalonado que mantiene fuera de circulación 76 trenes de un total de 250 programados en las 12 Líneas, lo que implica la pérdida.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, compartió que la reunión se llevará a cabo la tarde de este 13 de abril con el objetivo de “llegar a acuerdos benéficos para todas las partes, los cuales permitan que se normalice la operación total de los trenes en la red”.

A pesar de que el sindicato denunció “falta de compromiso del Gobierno de la Ciudad de México” para atender sus demandas, el funcionario dijo que “sí han existido negociaciones con la dirigencia sindical, en un proceso que ha llevado meses y se ha avanzado en acuerdos importantes”.

En la conversación que sostendrán este lunes, precisó que retomarán tres temas: la seguridad en la transportación a usuarios, el mantenimiento permanente a vías y trenes, así como las condiciones laborales de los trabajadores.

Rubalcava agregó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, instruyó retomar las mesas de trabajo con la Secretaría de Administración y Finanzas para establecer “soluciones puntuales y de fondo”.

El anuncio ocurre mientras el sindicato mantiene la protesta bajo la advertencia de que no retomará el trabajo extraordinario en áreas técnicas y operativas “hasta que el servicio que tiene a su cargo el Metro de la Ciudad de México cumpla con los estándares de seguridad y calidad que merecen los millones de pasajeros que lo usan a diario”.

En contraste con las negociaciones previas a las que se refirió el titular del Metro, la postura sindical sostiene que existe falta de atención y respuesta por parte de las autoridades.

De acuerdo con sus datos, de un total de 391 trenes, el 70% no ha recibido mantenimiento general pese a superar los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite señalado es de 750 mil kilómetros; 84 trenes se encuentran detenidos en talleres por falta de refacciones; y solo 68 unidades se encuentran en condiciones que califican como adecuadas para operar, concentradas en las líneas 1 y 12.

Además, el SNTSTC denunció que el 30% de los trenes recibe mantenimiento parcial, los equipos de instalaciones fijas —con más de 50 años en operación— no cuentan con mantenimiento suficiente por falta de presupuesto, y las vías presentan deterioro por falta de intervención.

La continuidad del paro ocurre después de la jornada del viernes 10 de abril, cuando se contabilizaron 759 vueltas perdidas en toda la red —557 por falta de personal y 202 por falta de material rodante— derivadas de la negativa de trabajadores a realizar tiempo extraordinario.

En paralelo a las negociaciones, en los pasillos y las zonas de abordaje de las estaciones, los usuarios enfrentan tiempos de espera elevados y aglomeraciones ocasionadas por los retrasos en el servicio.