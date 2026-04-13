México aplica menos vacunas contra sarampión tras segunda prórroga de la OPS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio una segunda prórroga de siete meses al gobierno mexicano para contener el brote continuo de sarampión, la Secretaría de Salud federal (SSA) sigue bajando el número de vacunas aplicadas cada semana en el país.

En tanto, la cifra de casos acumulados sigue en ascenso: el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología registró 15 mil 613 casos confirmados acumulados y 36 defunciones, del 1 de febrero del 2025 al del 10 de abril del 2026.

Así, en los tres meses y medio que van del 2026 suman 9 mil 149 casos confirmados del virus, frente a los 6 mil 464 acumulados en todo el 2025; es decir, 2 mil 685 casos más, aun cuando no se ha llegado ni al primer cuatrimestre del año en curso.

Este lunes 13, la dependencia que dirige David Kershenobich informó que, de enero del 2025 al 10 de abril del 2026, las instituciones del Sector Salud han aplicado 34 millones 938 mil 961 dosis de vacuna contra el virus en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población.

Esa cantidad significa que en la última semana se aplicaron un millón 33 mil 561 vacunas, pues al 6 de abril sumaban 33 millones 905 mil 400 dosis. En la semana del 16 al 23 de marzo pasados, la SSA aplicó un millón 62 mil 453 dosis.

Ambas cifras contrastan con los tres millones 332 mil 206 aplicados entre el 16 y el 9 de marzo, los 3.4 millones aplicados del 21 al 27 de febrero y los 3.3 millones del 14 al 20 de febrero, de acuerdo con las propias cifras de la SSA.

Revisión de OPS, luego del Mundial 2026

El pasado 7 de abril, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que otorgó a México una segunda prórroga de siete meses más para intentar frenar la transmisión del sarampión y mantener su certificación como “país libre de la enfermedad”.

La Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por sus siglas en inglés) del organismo anunció la decisión de abordar la situación de México hasta su siguiente reunión anual, misma que se hará en noviembre próximo.

La nueva fecha llegará meses después de que haya terminado la Copa Mundial FIFA 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Tan solo en México se prevé la asistencia de 5.5 millones de extranjeros que no solo vendrán a ver partidos del campeonato, sino a vacacionar en su territorio.

En enero pasado, la OPS informó que daría una prórroga de dos meses a México y a Estados Unidos para atender el brote y, con ello, mantener la certificación. Entonces, anunció una reunión virtual para este lunes 13 de abril en la que se evaluaría la situación.

Y es que, en enero pasado Estados Unidos cumplió 12 meses con la transmisión ininterrumpida del virus, mientras que México los cumplió al mes siguiente, en febrero. De acuerdo con la OPS, la certificación se pierde cuando pasa un año y no se ha podido contener el contagio.