“No tengo idea de las calificaciones”: Monreal sobre aspirantes al INE mejor evaluados

“No tengo idea de las calificaciones”: Monreal sobre aspirantes al INE mejor evaluadosLas mejores evaluaciones fueron Bernardo Valle Monrroy y Arturo Manuel Chávez López, con 99 aciertos; César Ernesto Ramos Mega, 98; Alejandro Romero Millán y Pedro Rafael Constastino Echeverría con 90.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que se cuestionó que algunos aspirantes a ser consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) obtuvieran puntajes casi perfectos en el examen de evaluación, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, dijo desconocer cómo obtuvieron esas calificaciones.
En conferencia, Monreal resaltó que él no se ha metido en la evaluación de los aspirantes y confió en el proceso de selección del Comité Técnico de Evaluación.
“No me meto en eso, respeto todo el proceso. Hasta ahora no lo he hecho, no he recibido a ningún aspirante y voy a dar crédito al trabajo que realice el Comité de Evaluación”, dijo.
“No tengo idea de por qué se obtuvieron las calificaciones, no tengo idea de cómo se realizó el examen, pero confío plenamente en la autonomía y en el profesionalismo de la Comisión”.
Las mejores evaluaciones fueron Bernardo Valle Monrroy y Arturo Manuel Chávez López, con 99 aciertos; César Ernesto Ramos Mega, 98; Alejandro Romero Millán y Pedro Rafael Constastino Echeverría con 90.