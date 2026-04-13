“No va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante los anuncios de varios grupos sociales que, afirman, se manifestarán durante el certamen deportivo.

“México es un país libre, democrático. Nosotros garantizamos, independientemente de los eventos internacionales, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión, siempre lo vamos a garantizar. Y lo que hacemos es, con la Secretaría de Gobernación, atender a todos y a todas”, dijo.

Añadió que no todas las protestas son legítimas y de todas formas los atienden. “No se van a recrudecer. Lo que siempre ha habido en México: se garantiza la libre manifestación y se les atiende siempre”.

Aun así, consideró, “va a ser un muy buen Mundial también”.

Entre los grupos que han hablado de protestas en el desarrollo de este evento deportivo, están los colectivos de madres buscadoras, los agricultores, trabajadores del Metro y los maestros de la CNTE.

También dijo que se fue “a dar una vuelta ahí por el Azteca, el Banorte, el Estadio Azteca” y opinó que quedó “muy bonito, lo arregló Clara (Brugada), la verdad. Alrededor del Estadio, del circuito, está, la verdad, muy iluminado con el Sendero para Mujeres Libres y Seguras, muchos murales”.

Señaló que, por ejemplo, en el puente peatonal del Estadio Banorte al CETRAM Huipulco había muchos comerciantes, que fueron reubicados.

“Quedaron muy bonitos los barandales, el CETRAM también quedó muy bien y Tlalpan está quedando muy bonito”, indicó.