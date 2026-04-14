“Alito” Moreno critica viaje de Sheinbaum a España y le recomienda no acudir a cumbre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que la presidenta Claudia Sheinbaum notificó al Senado sobre su viaje a Barcelona, España, donde participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, el senador del PRI, Alejandro Moreno, criticó la visita y recomendó a la mandataria que no asistiera para no tener diferencias con Estados Unidos.

En charla con medios, el presidente nacional del PRI afirmó que ahora es necesario tener cabeza fría para no dañar el T-MEC, al resaltar que es la negociación más importante de México.

“Yo te diría que están convirtiendo la relación más importante que debe de tener México, que es con el gobierno de los Estados Unidos en la zona norte, en el hemisférico norte, por la firma del tratado comercial. Están convirtiendo las posiciones que deben de ser eminentemente nacionales en beneficio del país, las están convirtiendo en temas ideológicos.

“Y tú no puedes, México nunca lo ha hecho, alinearse en un bloque ideológicamente, cuanto que México hoy tiene que tomar la decisión más importante, que es la defensa del tratado comercial con América del Norte y la relación principal con el gobierno de Estados Unidos.

“Entonces es lamentable, yo le recomendaría que no asista a esa reunión, que piensen primero en el beneficio y el interés nacional de las y los mexicanos, en la fortaleza del tratado comercial, en generar certeza y certidumbre…”, expresó.

“Alito” Moreno enfatizó que es importante tener claro que ahí se juegan más del 80% de las exportaciones de México, millones de empleos, inversión, desarrollo y colaboración, “asistes a una cumbre, a una reunión política donde puedes mandar un mensaje muy equivocado, muy complicado y muy negativo”.

La presidenta Sheinbaum prevé viajar del 16 al 19 de abril a Barcelona “para realizar una visita de trabajo y participar en la ‘IV Cumbre en Defensa de la Democracia’”.