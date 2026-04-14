Cercanos a Taddei y 4T pasan a fase de entrevistas para llegar al INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados dio conocer la lista de aspirantes que pasaron a la ronda de entrevistas para contender por una de las tres vacantes de las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Comité dio a conocer la lista con 50 nombres de mujeres y 50 hombres que son entrevistados este martes y miércoles para buscar pasar a siguiente fase y contender con los puestos que dejaron vacantes Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.

En la lista fueron avalados nombres cercanos a la 4T y a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, como Roberto Carlos Félix López, quien se desempeña como titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

También se encuentra Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México, quien nunca se ha desempeñado en alguna función electoral ni local ni federal y tuvo una calificación casi perfecta con 99 aciertos de 100.

Cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México lo designó asesor en Regulación y Políticas Públicas.

Así como el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la CDMX, Armando Ambriz Hernández, cuyo voto, en 2024, fue decisivo para que se anularan las constancias de mayoría a favor de Alessandra Rojo de la Vega para la jefatura de la alcaldía Cuauhtémoc por violencia política de género hacia Catalina Monreal, hija del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Sin embargo, en la lista dejaron fuera a María del Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del 2007 al 2011, quien en su evaluación obtuvo 79 aciertos.

Las entrevistas se realizarán del 14 de abril al 16 de abril; posteriormente, se prevé que el 20 de abril, el Comité Técnico de Evaluación remita las listas de aspirantes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y para el 22 de abril se remitirá a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados las propuestas de los aspirantes por parte de la Junta y ese mismo día se realice la votación en el Pleno.