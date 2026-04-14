El caso Maciel y la decisiÃ³n de una jueza que reabre la herida

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- La escena se repite en MÃ©xico con una frecuencia alarmante: una vÃ­ctima de feminicidio, una familia que lucha durante aÃ±os contra la impunidad y, finalmente, una resoluciÃ³n judicial que profundiza el agravio como ocurre por estos dÃ­as con el caso de Maciel Alejandrina SÃ¡nchez Ronquillo.

La injusticia contra Maciel Alejandrina ha vuelto a colocarse en el centro del debate tras una resoluciÃ³n judicial que modificÃ³ la medida cautelar del presunto responsable.

Austria, hija de la vÃ­ctima, encabezÃ³ el pasado 9 de abril una protesta frente al Tribunal de Disciplina Judicial para denunciar la liberaciÃ³n del presunto feminicida de su madre. La manifestaciÃ³n estuvo acompaÃ±ada de reclamos hacia el sistema de justicia y advertencias sobre el riesgo que enfrentan las vÃ­ctimas indirectas del caso.

Desde 2019, Austria ha impulsado la exigencia de justicia por el crimen. En 2023 se logrÃ³ la detenciÃ³n de Mario Alberto Sabag Corona, seÃ±alado como presunto responsable; sin embargo, una reciente resoluciÃ³n volviÃ³ a modificar el curso del proceso.

El origen de esta nueva controversia se encuentra en la resoluciÃ³n emitida por la jueza Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado DÃ©cimo Quinto de Distrito en Materia Penal, quien concediÃ³ un amparo, ordenando al juez de Control que, en el tÃ©rmino de 48 horas, dejara insubsistente la prisiÃ³n preventiva del acusado, ordenando su inmediata libertad.

Como consecuencia, un juez de control de la Ciudad de MÃ©xico sustituyÃ³ la prisiÃ³n preventiva por resguardo domiciliario del imputado, bajo vigilancia de la SecretarÃ­a de Seguridad Ciudadana (SSC).

Durante la audiencia correspondiente, el juez de control manifestÃ³ reservas respecto al alcance de la resoluciÃ³n, aunque seÃ±alÃ³ que debÃ­a acatarla en los tÃ©rminos ordenados.

Un caso marcado por la impunidad

El feminicidio de Maciel Alejandrina SÃ¡nchez Ronquillo ocurriÃ³ la madrugada del 18 de marzo de 2019. De acuerdo con los registros del caso, la vÃ­ctima fue agredida dentro del domicilio que compartÃ­a con su pareja.

Las lesiones fueron mÃºltiples y de extrema gravedad: contusiones en todo el cuerpo, una herida en la garganta provocada por un gancho que le fue incrustado y un traumatismo craneoencefÃ¡lico grave que, semanas despuÃ©s, le costÃ³ la vida.

El registro forense incluyÃ³ mÃºltiples contusiones, una herida en el cuello provocada por un objeto punzante y un traumatismo craneoencefÃ¡lico grave. Semanas despuÃ©s, Maciel falleciÃ³ a consecuencia de la agresiÃ³n.

De acuerdo con la familia, desde las primeras horas posteriores a la agresiÃ³n se presentaron irregularidades, entre ellas presuntas alteraciones en la escena y dificultades para localizar a la vÃ­ctima en el hospital, donde habrÃ­a sido registrada con un nombre distinto.

El proceso penal se encuentra actualmente en etapa de juicio oral. La modificaciÃ³n de la medida cautelar ha sido cuestionada por la familia de la vÃ­ctima, que considera insuficientes las condiciones de control establecidas.

Uno de los elementos seÃ±alados es que el imputado no se presentÃ³ a una audiencia programada el 7 de abril, lo que, a juicio de la familia, incrementa el riesgo de evasiÃ³n cuando el proceso se acerca a una posible resoluciÃ³n.

Resulta particularmente grave â€“de acuerdo con la familiaâ€“ que, a lo largo de las 72 hojas que integran la sentencia, en ningÃºn momento se haga referencia, anÃ¡lisis o aplicaciÃ³n del estÃ¡ndar de juzgar con perspectiva de gÃ©nero, pese a tratarse de un asunto que, por su naturaleza, exigÃ­a obligatoriamente la incorporaciÃ³n de dicho enfoque.

A lo anterior se suma la denuncia de que la resoluciÃ³n no considerÃ³ factores esenciales como el riesgo para las vÃ­ctimas indirectas, el historial violento del caso ni el momento procesal, pues el asunto ya se encontraba en etapa de juicio oral, desahogÃ¡ndose diversos testigos fundamentales.

La familia de la vÃ­ctima â€“consultada por Procesoâ€“ tambiÃ©n cuestiona que, al conceder el amparo, la jueza Amarande Riojas Orozco no considerÃ³ que las dilaciones del proceso no fueron atribuibles a la autoridad judicial, sino a la conducta procesal de la defensa.

De acuerdo con el expediente, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 la defensa solicitÃ³ diferimientos, promoviÃ³ incidencias y generÃ³ interrupciones que retrasaron la continuidad de las audiencias.

SegÃºn la familia, estos elementos debieron ser considerados al evaluar el tiempo que el imputado permaneciÃ³ en prisiÃ³n preventiva, ya que la ley establece que el lÃ­mite de dos aÃ±os puede ampliarse cuando la prolongaciÃ³n del proceso deriva del ejercicio del derecho de defensa.

AdemÃ¡s, en una audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2024 las partes realizaron una renuncia expresa a los plazos constitucionales y procesales, lo que permitÃ­a extender la tramitaciÃ³n del juicio mÃ¡s allÃ¡ del plazo ordinario. A pesar de estos elementos, la resoluciÃ³n de amparo instruyÃ³ al juez de control a modificar la medida cautelar bajo advertencia de sanciones en caso de incumplimiento.

Tras la decisiÃ³n judicial, la familia presentÃ³ una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que se investigue la actuaciÃ³n de la jueza que concediÃ³ el amparo.

Un sÃ­ntoma estructural

El caso de Maciel Alejandrina ha reactivado el debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia en MÃ©xico.

Colectivas feministas y organizaciones civiles seÃ±alan que este tipo de decisiones judiciales pueden generar escenarios de impunidad incluso en casos de violencia extrema.

Especialistas advierten que el problema no se limita a un caso aislado, sino a un patrÃ³n de procesos prolongados, revictimizantes y con fallas estructurales.

En particular, ha generado crÃ­ticas el hecho de que la jueza que concediÃ³ el amparo haya sido identificada previamente con posturas vinculadas a la agenda feminista, mientras que su resoluciÃ³n ha sido interpretada por organizaciones y activistas como contraria a ese enfoque.

Para la familia de Maciel Alejandrina, el proceso continÃºa siendo una batalla por evitar que el caso quede impune. Austria lo resume en un planteamiento que ha repetido desde el inicio del proceso: no se estÃ¡ exigiendo venganza, sino justicia.