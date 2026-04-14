El PT propone legalizar la reventa de boletos para el Mundial de Futbol 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Giovanna Bañuelos presentó una iniciativa para regular la reventa de boletos para el Mundial de Futbol 2026, ya que, afirmó, no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un desbalance entre alta demanda y oferta limitada, especialmente en eventos de gran popularidad.

La iniciativa busca modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor, particularmente en el tema de la reventa de boletos para regular, en lugar de prohibir, mediante un esquema que reconozca el mercado secundario y que establezca reglas claras basadas en principios de transparencia, trazabilidad, responsabilidad y certeza jurídica.

La senadora detalló que la reforma busca la protección al consumidor al garantizar la autenticidad de boletos y derechos ante incumplimientos, así como la reducción del fraude.

Además, pretende la formalización económica incorporando estas transacciones al sistema fiscal y generando ingresos públicos, ya que hoy los ingresos de la reventa no pagan impuestos.

“México, como todas y todos ustedes saben, será sede de 13 partidos a disputarse entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en el que se estima que acudan más de 800 mil espectadores.

“Es momento de que empresas o personas que revenden boletos tengan reglas, reglas que nos ayuden a proteger a los consumidores. Existe un vacío regulatorio, ya que este mercado opera en la informalidad sin garantías para las personas consumidoras. Esto provoca riesgos como: fraudes, ventas de boletos falsos y ausencia de mecanismos de protección o reembolso, configurando una falla en el mercado y de política pública”, expresó.

La senadora petista también puntualizó que el boletaje de eventos de espectáculos masivos a través de medios electrónicos digitales y sitios web genera una cadena de valor en hoteles, transporte, taxis, restaurantes, en quienes proveen de servicios de audio, video, iluminación y seguridad.