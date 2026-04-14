Emboscada deja seis muertos en Ayutla, Guerrero, denuncia UPOEG

Imagen ilustrativa de la Policía de Guerrero . Foto: Cuartoscuro / Carlos Alberto Carbajal

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Cinco hombres y una mujer, tres de ellos policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), murieron en una emboscada ocurrida el fin de semana en el municipio de Ayutla de los Libres, informaron fuentes de esa organización.

El ataque por parte de civiles armados ocurrió la noche del sábado en la festividad de la Divina Misericordia en la comunidad de Tutepec, de ese municipio de la Costa Chica de la entidad. Un día antes tres mujeres y un hombre fueron asesinados en el restaurante Playa Ventura, en la zona Barra Vieja de Acapulco.

De acuerdo con las fuentes, las víctimas son cinco hombres y una mujer. Tres eran originarios de esa localidad, entre ellos Jair Guatemala y su esposa.

Otras tres víctimas fueron identificadas como policías ciudadanos de la UPOEG, dos eran vecinos de la cabecera de Ayutla de los Libres y uno más de la zona rural del municipio.

Dirigentes de la organización comunitaria omitieron los nombres de sus policías ciudadanos caídos por razones de seguridad.

Y acusaron que los responsables serían presuntos integrantes de una organización criminal que opera en la zona.

El 16 de agosto del año pasado 13 policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron emboscados y asesinados por un comando armado en Ayutla de los Libres.

A tres días de este nuevo episodio de violencia, el gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado y la Fiscalía General del Estado (FGE) no habían informado de los hechos.

El 30 de enero pasado, integrantes de la UPOEG y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) irrumpieron en pueblos de Tecoanapa y Juan R. Escudero para reinstalar a familias desplazadas por la violencia desde el 2023, pero fueron repelidos por civiles armados.

El 24 de marzo se reveló que la alianza entre ambas organizaciones se rompió, según un documento que la dirigencia del CIPOG-EZ habría enviado al gobierno de Guerrero.

La mañana del lunes 6 de abril fueron ultimados a balazos cuatro integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa de Álvarez. Las víctimas estaban trabajando en la construcción de una casa.