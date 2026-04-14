En un fallo histórico, declaran culpable a sujeto que apuñaló a activista trans en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de la capital del país declaró culpable al agresor de la activista y defensora de derechos humanos, Natalia Lane, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, en un fallo considerado histórico por incorporar perspectiva de género en un caso de violencia contra una mujer trans.

La resolución judicial ocurrió más de cuatro años después del ataque registrado en enero de 2022, cuando la también periodista fue apuñalada en un hotel de la Ciudad de México. Tras un proceso prolongado, el tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado, cuya sentencia se dará a conocer en los próximos días.

El caso marcó un precedente al ser uno de los primeros en el país en ser investigado y resuelto bajo la tipificación de feminicidio en grado de tentativa aplicable a una mujer trans, lo que ha sido interpretado por organizaciones civiles como un avance en el reconocimiento legal de la violencia transfóbica.

Tras conocerse el fallo, Natalia Lane señaló que la decisión representa un paso hacia la justicia no solo en su caso, sino para otras víctimas de violencia que no lograron sobrevivir. Colectivos de la diversidad sexual y de derechos humanos respaldaron esta postura y subrayaron la importancia de que las autoridades adopten criterios con enfoque de género e identidad.

El proceso judicial estuvo acompañado por activistas y organizaciones que denunciaron dilaciones y exigieron que el caso fuera tratado como tentativa de transfeminicidio, una figura aún no plenamente tipificada en la legislación mexicana.