Gobierno federal asegura que los homicidios dolosos en el país disminuyeron 41 por ciento. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal aseguró que los homicidios dolosos se redujeron 41 por ciento; también la extorsión presentó una baja de más de 17 por ciento.

La reducción es equivalente a 35 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024, al pasar de 86.9 homicidios promedio diarios a 51.4.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que de 2006 a 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, “en la guerra contra el narco, los homicidios dolosos aumentaron 148 por ciento. Durante Peña Nieto: los homicidios dolosos pasaron de 63.2 a 87.9, 42 por ciento más”.

Expuso que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador pasaron, de diciembre 2018 al 2024, de 100.5 a 91.7, una reducción del 9 por ciento, es decir, cambió la tendencia.

“En nuestro gobierno, con cifras preliminares a 2026: hemos reducido los homicidios dolosos del 2024, 91.7, al 2026, en 50.8 diarios, una reducción del 45 por ciento. Es decir, seguimos trabajando y hay que trabajar más, pero la Estrategia está dando resultados”, afirmó.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que marzo de 2026 es el mes más bajo de los últimos 11 años, desde 2016.

Siete entidades concentraron el 50.2 por ciento del total de los homicidios dolosos de todo el país: Guanajuato representó el 9.2 por ciento del total de homicidios a nivel nacional; Chihuahua, con el 8.3 por ciento.

En tercer lugar, Baja California, con el 8 por ciento; Morelos, con el 6.4 por ciento; Guerrero, con 6.3 por ciento; Estado de México, con 6.0; Oaxaca, con 5.9 por ciento.

Al comparar el primer trimestre de 2025 contra el primer trimestre de 2026, dijo, el feminicidio disminuyó 14.9 por ciento. Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego decrecieron 10.9 por ciento.

El secuestro disminuyó en 36 por ciento.

También la extorsión bajó en 17.7.

El total de robos con violencia (disminuyó) en 18.2 por ciento.

El robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 27 por ciento.

El robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 24.4 por ciento.

El robo a transeúnte con violencia disminuyó 11.5 por ciento.

El robo a negocio con violencia se redujo en 14.9 por ciento. Y otros robos con violencia disminuyeron 18.2 por ciento.

En cuanto al robo a casa habitación con violencia es el único delito de alto impacto que tuvo un ligero incremento, al pasar de 10.01 a 10.23 delitos de este tipo en promedio al día, lo que implica un incremento de 2.2 por ciento.