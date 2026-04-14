La Familia Michoacana está ligada a la desaparición del alcalde de Taxco: Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que “todo indica” que el grupo criminal La Familia Michoacana está relacionado con la desaparición del presidente municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, el médico Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto”.

En sus declaraciones, Harfuch enfatizó el trabajo de inteligencia y coordinación. Indicó que ambos fueron localizados con vida la tarde de este lunes 13 de abril en la zona de Zacualpan, Estado de México, una región montañosa reconocida como bastión de influencia de ese grupo delictivo, gracias a un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

Hasta el momento no hay detenidos. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables, según informó el titular de la SSPC. Fuentes extraoficiales vinculan el caso a presiones del grupo criminal en la zona, donde opera con extorsiones a negocios locales, aunque las autoridades no han detallado los móviles exactos.

Taxco de Alarcón ha sido escenario de disputa territorial entre La Familia Michoacana y otros grupos, con reportes previos de narcomantas y control de actividades ilícitas en la región norte de Guerrero, colindante con el Estado de México y Morelos.