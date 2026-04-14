Manuel Velasco prepara reforma contra el nepotismo administrativo

Manuel Velasco prepara reforma contra el nepotismo administrativoEl senador chiapaneco afirmó que buscará que la propuesta aplique para todos los partidos, por congruencia.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, informó que próximamente presentará una iniciativa para frenar el nepotismo administrativo en cargos que no son de elección personal.
Entrevistado en el Senado, el senador chiapaneco afirmó que la propuesta de reforma busca que aplique no solo para un partido, sino para todos, ya que resaltó que deben congruentes.
Esto luego de que fuera cuestionado sobre los estatutos de Morena en que prohíben a sus militantes a participar en los comicios del 2027, pero también por las acusaciones de que existe nepotismo en el Gobierno.
-Pero tienen impedimento ahí, por los estatutos con Morena.
-Yo creo que ese es un tema que hay que debatirlo. Yo estoy próximo a presentar una iniciativa sobre el tema de nepotismo, porque hay que ser congruentes.
Y lo que no es congruente es que, por ejemplo, se tengan cargos administrativos que no van a una elección popular, que la gente no elige, y que sí existan los parentescos familiares. Entonces, yo creo que ese tema hay que debatirlo.
-¿Su iniciativa es para que se ponga fin?
- Es correcto, en los cargos también administrativos.
- ¿En Morena hay muchos así?
-Lo que vamos a proponer es una reforma que aplique al Verde, a Morena, al PT, a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN, a todos.