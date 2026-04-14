Metro opera sin paro escalonado tras acuerdo con dirigencia sindical

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana de este martes 14 de abril el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comenzó a operar sin el impacto del paro escalonado que en días previos mantuvo fuera de circulación decenas de trenes, ya que el Gobierno de la Ciudad de México y la dirigencia sindical informaron que alcanzaron acuerdos para restablecer la operación total.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que, tras el diálogo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), “se lograron los acuerdos necesarios para recuperar la operación total de los trenes en las 12 Líneas de la red”.

El acuerdo llegó después de dos jornadas de afectaciones en el servicio por el paro escalonado con el que los trabajadores dejaron de trabajar tiempo extra en áreas técnicas y operativas.

El viernes 10 de abril, 75 trenes no salieron a circulación de un total de 250 programados; ese día se contabilizaron 759 vueltas perdidas en toda la red —557 por falta de personal y 202 por falta de material rodante—. Para el lunes 13 de abril, el impacto se tradujo en 76 trenes fuera de operación y la pérdida de 800 vueltas durante la jornada,?

De acuerdo con el Metro, en la reunión de conciliación ambas partes “coincidieron en la importancia de trabajar en equipo a favor del mantenimiento a instalaciones fijas y material rodante, así como en las solicitudes de la base trabajadora”.

El presidente nacional del sindicato, Fernando Espino, “resaltó la disposición al diálogo por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para dar respuesta a los planteamientos sindicales, en pro del público usuario”.

Rubalcava agregó que “existe coincidencia con la representación sindical y es prioridad de la jefa de Gobierno dar mantenimiento a las vías y trenes, así como mantener estándares de seguridad en la operación”.?

Entre las exigencias que llevaron al paro, el SNTSTC sostuvo que, de un total de 391 trenes, el 70% no ha recibido mantenimiento general pese a superar los 2 millones de kilómetros recorridos; que 84 unidades se encuentran detenidas en talleres por falta de refacciones; y que solo 68 trenes se encuentran en condiciones adecuadas para operar, concentrados en las líneas 1 y 12. También señaló que el 30% de los trenes recibe mantenimiento parcial, que las instalaciones fijas —con más de 50 años en operación— no cuentan con mantenimiento suficiente y que las vías presentan deterioro por falta de intervención.

Hasta el cierre de esta publicación, el organismo encabezado por Rubalcava no ha detallado los términos específicos de los acuerdos alcanzados ni las medidas concretas que permitirán sostener la operación completa del sistema tras la conciliación anunciada.