Multas en CDMX 2026: este es el último día para pagar con 90% de descuento

El programa de regularización permite reducir el monto de infracciones no graves durante abril de 2026 en la Ciudad de México.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las personas con multas de tránsito en la Ciudad de México podrán obtener un descuento de hasta 90% en el pago de infracciones no graves, de acuerdo con el programa de regularización fiscal implementado por el Gobierno capitalino.

La medida forma parte de los estímulos fiscales incluidos en el Paquete Económico 2026 y es operada por la Secretaría de Administración y Finanzas. El beneficio se dirige a conductores que mantienen adeudos por infracciones registradas en años anteriores y que aún no han sido liquidadas.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

El programa establece que el descuento se aplica únicamente durante el periodo vigente, que hasta la redacción de esta noticia y de acuerdo con las autoridades es el 30 de abril de 2026, y permite a los contribuyentes pagar una parte reducida del monto total de la sanción, siempre que se trate de faltas administrativas clasificadas como no graves.

Autoridades capitalinas indicaron que el beneficio busca facilitar la regularización de adeudos y promover el cumplimiento de obligaciones administrativas relacionadas con el uso de vehículos en la ciudad.

Qué multas aplican para el descuento del 90% en la Ciudad de México

El programa contempla la reducción del monto principal de las multas de tránsito por hechos no graves y elimina el pago de actualizaciones y recargos asociados a la sanción.

Entre las infracciones que pueden acceder al beneficio se encuentran faltas administrativas relacionadas con el incumplimiento de disposiciones de tránsito que no representen riesgo directo para la seguridad vial.

Quedan excluidas del programa las infracciones consideradas graves, como aquellas relacionadas con hechos que provoquen lesiones, el uso indebido de carriles confinados o conductas vinculadas con delitos.

El descuento se aplica directamente al monto principal de la multa, lo que permite que los conductores liquiden su adeudo pagando únicamente una parte del total original de la sanción.

La medida forma parte del Programa de Regularización Fiscal 2026, mediante el cual el gobierno local busca promover el pago de adeudos y fortalecer la recaudación de contribuciones y sanciones administrativas.

Cómo obtener el descuento en multas antes del 30 de abril de 2026

Para acceder al beneficio, los conductores deben consultar sus infracciones mediante los sistemas digitales del Gobierno de la Ciudad de México y realizar el pago dentro del plazo establecido por la autoridad fiscal.

El proceso incluye revisar el historial de multas, generar la línea de captura correspondiente y efectuar el pago en línea o en establecimientos autorizados.

El sistema aplica el descuento de manera automática cuando la infracción cumple con los criterios establecidos por el programa de regularización.

Funcionarios de la administración capitalina señalaron que el objetivo del esquema es facilitar que los contribuyentes regularicen su situación antes de realizar trámites vehiculares obligatorios, como la verificación o la renovación de documentos.

Descuento en multas forma parte del Programa de Regularización Fiscal 2026

El descuento en multas de tránsito se incluyó dentro del paquete de medidas fiscales aprobadas para el ejercicio fiscal 2026 en la Ciudad de México.

El programa establece que las infracciones de tránsito por hechos no graves podrán obtener hasta 90% de descuento en la multa principal, además de la eliminación de actualizaciones y recargos asociados al adeudo.

Autoridades financieras indicaron que el Programa de Regularización Fiscal 2026 tiene como finalidad promover la cultura contributiva y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales en la capital del país.

El calendario del programa fija como fecha límite el 30 de abril de 2026 para acceder al beneficio fiscal. Después de esa fecha, las multas deberán pagarse sin el descuento correspondiente.