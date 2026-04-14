“No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el martes 14 de abril de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla”, reprochó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Argumentó que no tendría por qué ser así, dado que “los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia”.

La mandata federal instruyó al secretario de Agricultura para que se entablen conversaciones con “productores de maíz con los que tenemos acuerdo para el precio del grano, porque no hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla ni de otros productos”.

También anunció que este jueves 16 de abril tendrán una reunión con quienes conforman la estrategia del Paquete contra la Inflación y Carestía (Pacic).