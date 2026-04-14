Pensión IMSS: cuándo cae el pago de mayo 2026 y por qué se recorre la fecha

Pensionados del IMSS recibirán su pago de mayo 2026 en una fecha distinta. Consulta aquí el día que se hará el depósito.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Miles de personas pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán su depósito correspondiente a mayo de 2026 con un ajuste en el calendario habitual de pagos, debido a la coincidencia del inicio de mes con un día de descanso obligatorio en México.

El instituto realiza cada año modificaciones en las fechas de depósito cuando el primer día del mes coincide con jornadas en las que se suspenden operaciones bancarias y administrativas. Este mecanismo forma parte del sistema de dispersión de pensiones y se aplica de manera regular para garantizar la entrega de los recursos.

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De acuerdo con el calendario oficial del IMSS para 2026, el pago de la pensión correspondiente al mes de mayo se realizará el lunes 4 de mayo, fecha que corresponde al primer día hábil posterior al feriado del 1 de mayo, Día del Trabajo.

Qué provocó el cambio en la fecha del depósito de la pensión IMSS

El 1 de mayo se reconoce en México como día de descanso obligatorio, lo que implica la suspensión de actividades en instituciones financieras y dependencias públicas. Esta condición impide la dispersión de recursos en la fecha habitual de inicio de mes.

Ante este escenario, el IMSS ajustó el calendario de pagos para mantener el esquema de depósitos en días hábiles. El procedimiento se utiliza en todos los meses en los que la fecha coincide con días festivos o fines de semana.

La institución informó previamente las fechas de pago para todo el año 2026 con el propósito de que las personas pensionadas conozcan el calendario y puedan organizar sus gastos mensuales con anticipación.

Quiénes recibirán el pago de la pensión IMSS en mayo de 2026

El depósito programado para mayo corresponde a las personas que reciben una pensión del IMSS bajo los distintos regímenes establecidos en la Ley del Seguro Social.

Entre los beneficiarios se encuentran pensionados por:

Cesantía en edad avanzada

Vejez

Invalidez

Incapacidad permanente

Viudez

Orfandad

Retiro

Ascendencia

El pago se realiza mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario durante el trámite de pensión. Los recursos permanecen disponibles en la cuenta desde la fecha programada, sin necesidad de acudir a una sucursal el mismo día del depósito.

Calendario de pagos de la pensión IMSS para los meses restantes de 2026

El calendario oficial del IMSS establece las siguientes fechas de depósito para el resto del año:

1 de junio de 2026

1 de julio de 2026

3 de agosto de 2026

1 de septiembre de 2026

1 de octubre de 2026

2 de noviembre de 2026

1 de diciembre de 2026

La institución mantiene la publicación anticipada de fechas como parte de su política de difusión de información para la población pensionada.