Protagonista de La Oficina estalla contra Movimiento Ciudadano por uso político de su imagen

El actor Fernando Bonilla denunció públicamente este martes el uso no autorizado de su imagen por parte de Movimiento Ciudadano . Foto: @fdobonilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Fernando Bonilla denunció públicamente este martes el uso no autorizado de su imagen por parte de Movimiento Ciudadano (MC). A través de una publicación en X, Bonilla —quien interpreta a Jerónimo Ponce III (“Jero”) en la exitosa serie de Amazon Prime Video La Oficina— exigió al partido naranja que “en su perra vida” vuelva a utilizar su rostro para fines propagandísticos.

“Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, escribió Bonilla junto a una captura del post de MC publicado hace tres días.

Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas. pic.twitter.com/yTohG9g00k — Fernando Bonilla (@fdobonilla) April 14, 2026

En ese material, el partido usaba un still icónico del personaje Jero (con expresión sarcástica y dedo en alto) para presumir los logros del gobierno de Samuel García en Nuevo León, con el texto: “Cuando dicen que ‘todo está mal’… y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar. ” y el superpuesto “TQM Movimiento Ciudadano gracias por hacer a Nuevo León Primer Lugar en todo”.

Hasta el momento, ni Movimiento Ciudadano ni Samuel García han respondido públicamente a la denuncia de Bonilla, quien ha dejado constancia clara sobre el uso indebido de su imagen.

La serie La Oficina, versión mexicana de la icónica comedia británica The Office, se estrenó en marzo de 2026 en Prime Video y rápidamente se convirtió en un fenómeno.

Ambientada en la ficticia empresa Jabones Olimpo de Aguascalientes, la producción dirigida por Gaz Alazraki, Mark Alazraki, Marcos Bucay y Diego Graue utiliza el formato falso documental para retratar con “humor incómodo” temas como el nepotismo, el acoso laboral y la explotación en el trabajo mexicano. Bonilla encarna al inepto jefe Jerónimo Ponce III, heredero del puesto por apellido y no por mérito.

En una entrevista publicada el 4 de abril en Proceso, Bonilla reveló que inicialmente rechazó la idea de participar. “Cuando me llegó el casting pensé en no hacer la serie porque la original, la británica, es una influencia muy importante, un referente indiscutible en el sentido del humor. [...] Imaginé que la iban a destrozar, y no quería ser partícipe de esta masacre”, confesó. Fue su agencia la que lo convenció de audicionar para el protagónico, lo que lo llevó a descubrir un proyecto “muy sólido” con “muchísimo esfuerzo y mucha meditación”.

El actor destacó el proceso creativo: “El personaje se construyó mucho a partir de mis propuestas”. Se realizaron ensayos extensos e improvisaciones en set para generar “sorpresa” e “incomodidad real” entre el elenco. “Creo que la clave es trabajar con mucho rigor, con muchísima seriedad para que una vez que se tiene algo muy sólido, bien construido, se pueda echar desmadre y romper las reglas”, explicó. La serie, según Bonilla, refleja el “microcosmos” del mal ejercicio del poder en México: “un jefe que está ahí por su apellido, no por sus méritos y al que no pueden correr”.