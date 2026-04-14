Secretaría Anticorrupción inicia investigación contra Jenaro Villamil y jefe de Infodemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El periodista Ignacio Gómez Villaseñor informó que, derivado de su denuncia contra funcionarios del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) por faltas administrativas, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente de investigación.

En un oficio que dio a conocer Gómez Villaseñor en su cuenta de X se indica que se trata de la denuncia 48518/2026/PPC/SICT/DE120.

“Se hace de su conocimiento que esta Área de Denuncias e Investigaciones ha procedido a radicar el asunto que nos ocupa y, en virtud de ello, a la apertura del expediente de denuncia 48518/2026/PPC/SICT/DE120, a efecto de practicar las investigaciones por posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas atribuibles a las personas servidoras públicas denunciadas”, se lee en el documento.

Una vez que se concluya con la investigación, se le comunicará el resultado.

El periodista publicó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno “ha abierto oficialmente un expediente contra Miguel Ángel Elorza (@infodemiaMex) y Jenaro Villamil (@SPRMexico) por calificar como falsas mis investigaciones sin ninguna metodología y pese a que existe información OFICIAL que sustentan los hechos que expuse”.

El 6 de abril, Gómez Villaseñor informó la formalización de tres denuncias penales y administrativas contra Jenaro Villamil Rodríguez y Miguel Ángel Elorza Vásquez para que se investiguen las irregularidades en el SPR y su plataforma Infodemia.

La primera se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, peculado y lo que resulte. Señala que “el titular del SPR desempeña el cargo sin cumplir con los requisitos de ley, además de no tener la ratificación para ejercerlo y por el uso faccioso de recursos para promover la imagen gubernamental”.

Las otras dos denuncias fueron ante Anticorrupción por faltas administrativas.

“Una de ellas se centra específicamente en el incidente de las imágenes de una mujer en un ventanal de Palacio Nacional, donde la plataforma estatal calificó inicialmente como falsa una información publicada por @vampipe, que resultó ser verídica y que incluso la Presidencia tuvo que rectificar días después”.

“La tercera denuncia combate el uso sistemático de Infodemia como un aparato de propaganda y descalificación contra el gremio periodístico, utilizando recursos públicos para ‘desmentir’ investigaciones basadas en datos oficiales y hechos confirmados”.

El objetivo es que se audite la metodología y el financiamiento de estas prácticas que vulneran la libertad de expresión y la seguridad digital en México.