Senadores nombran salón de la Comisión Permanente “Ing. Heberto Castillo Martínez”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En sesión solemne, los senadores en compañía con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, nombraron el salón de la Comisión Permanente “Salón Ing. Heberto Castillo Martínez”.

Durante el evento, también se develó un busto del padre de la presidenta del Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo en compañía de familiares del luchador social e invitados de los senadores.

Los legisladores de los distintos grupos parlamentarios brindaron un discurso en memoria del luchador social que estuvo preso en Lecumberri durante dos años.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, resaltó que el líder izquierdista fue un arquitecto de la política, generoso y congruente.

“Él respetó la democracia, fue un pacifista, fue un constructor de la democracia en México, fue generoso, fue congruente, su memoria la honramos y concluyo diciendo algo que ayer señalaba: él dijo y hay que tenerlo presente siempre: no se trata de cambiar de amo, se trata de dejar de ser esclavos. Que viva siempre en la memoria colectiva como ejemplo de Heberto Castillo”, expresó.

El senador y dirigente del PT, Alberto Anaya, dijo que hablar del ingeniero Heberto Castillo es hablar de la historia de este país, ya que hay antecedentes de que junto con Lázaro Cárdenas y otros prominentes mexicanos formaron el movimiento de liberación nacional, además resaltó que su lucha esta cristalizada con la llegada de la 4T.

“Desde joven, luchó siempre por este país por causas y hoy el ingeniero Heberto Castillo se sentiría orgulloso de que su lucha no fue en vano. Su lucha hoy está cristalizada en esta revolución pacífica que encabezó e inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que permitió que en 2018 un gobierno de izquierda llegara a la Presidencia de la República en México.

“Sus causas continuarían, desde luego, ahora con Claudia Sheinbaum Pardo porque sus ideales son los mismos, luchar por un México donde las desigualdades sociales terminen, un México donde los humildes y oprimidos tengan futuro”, afirmó.

Asimismo, en un emotivo mensaje, el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, se refirió a la calidad moral de Herberto Castillo, así como la persecución que tuvo y a la lucha de su hija, Laura Itzel Castillo, por poder verlo.

“Yo quiero hoy volver a ver esa historia de injusta persecución política, pero desde los lentes de una niñita de 10 años, la hija menor de Heberto Castillo, nueve meses Heberto Castillo viviendo en la clandestinidad sin poder ver a su papá. Actos de intimidación, quemaron su casa. A la niña de 10 años le tuvieron que cambiar de nombre, durante meses tuvieron que vivir en Cuernavaca.

“Poco pudo ver a su papá durante ese tiempo, y después vino lo peor: la detención. Visitar a su papá durante dos larguísimos años en la cárcel de Lecumberri. Lo que hay que entender es que don Heberto Castillo no sólo fue un preso político, Heberto Castillo fue un padre-preso político…

“Esa persecución política marcó a esa niña y creo yo que la marcó para bien. Y más allá de cualquier diferencia política, a mí me da un gusto enorme que esa niña hoy sea la presidenta del Senado de la República”, dijo.

Para finalizar las palabras, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que las luchas y sacrificios de su padre han sido constructores de los valores fundamentales de nuestra Patria.

“Los ideales, los proyectos y las reivindicaciones de Heberto Castillo siguen vigentes. Como ingeniero, su nombre es reconocido no solo por sus aportaciones técnicas y matemáticas, sino por la convicción de que la ciencia debe tener una vocación social. Y como político y representante popular, por su comprensión profunda de la realidad, su cercanía con la gente y su defensa de la vía pacífica para lograr las transformaciones sociales, incluso a costa de su propia libertad”, puntualizó.

Posteriormente, develaron un busto de Heberto Castillo con la leyenda: Ingeniero Herberto Castillo Martínez1928-1997, Mi lucha no es la del odio de clases, porque pienso que es mucho más fuerte políticamente el amor que el odio. LXVI legislatura, 14 de abril del 2026. Busto de Heberto Castillo Martínez. Foto: Montserrat López

Para finalizar, los hijos del luchador social: Herberto Castillo Juárez y Javier Castillo Juárez interpretaron unas canciones con el flautista Horacio Franco y la cantante Lore Aquino, respectivamente.